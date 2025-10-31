Necaxa vs Santos Laguna: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 16 Liga MX

Partido Necaxa vs Santos Laguna Especial

¡Hoy hay partido! El ambiente en el Club Necaxa se ha vuelto más que agitado de cara a la Jornada 16 de la Liga MX: un mix de urgencia, esperanza y algo de tensión recorre los pasillos del Estadio Victoria, mientras que el Santos Laguna pinta como un duelo clave para ambos equipos, aunque por razones distintas.

En este sentido, para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro, te presentamos todo lo que necesitas saber en torno a este encuentro. Todo listo para que comience el partido.

¿A qué hora y dónde juegan Necaxa vs Santos Laguna hoy?

El partido se disputará este viernes 31 de octubre de 2025, arrancando a las 19:00 horas (tiempo centro de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Necaxa vs Santos Laguna?

Para quienes quieran seguirlo por televisión o streaming, la señal corresponde a Azteca 7 en televisión abierta, mientras que también estará disponible a través de ViX Premium y la aplicación de Claro Sports.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Necaxa llega con la obligación de ganar. Con 13 puntos y en la posición 16 de la tabla, el conjunto dirigido por Fernando Gago suma apenas tres victorias en el torneo. Este último triunfo (4-3 ante Atlético de San Luis) dio un respiro, pero la realidad es que el margen de error es prácticamente inexistente.

Por su parte, Santos Laguna llega con 17 unidades, ubicado en el sitio número 10, y con la misión de afianzar un boleto al Play-In. El técnico Francisco Rodríguez sabe que jugar mejor a domicilio y cerrar con fuerza podría ser clave para el cierre del torneo.

Posibles alineaciones

En cuanto a posibles alineaciones, aunque aún no se han confirmado de forma oficial, los pronósticos apuntan a onces similares a estos: Necaxa podría arrancar con Ezequiel Unsain en la portería, una línea defensiva integrada por Emilio Lara, Franco Rossano, Cristian Calderón, Tomás Jacob y Agustín Oliveros; un medio conformado por Iván Rodríguez y Agustín Palavecino; y en el ataque Tomás Badaloni acompañado por Diber Cambindo.

Santos Laguna, por su parte, podría presentar a Carlos Acevedo bajo los tres palos; Bruno Amione, Kevin Balanta, Haret Ortega y José Abella en defensa; un medio con Javier Güémez, Fran Villalba y Aldo López; y en punta Ramiro Sordo junto a Jesús Ocejo.