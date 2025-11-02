Pachuca vs Chivas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 16 Liga MX

Partido Pachuca vs Chivas en vivo Especial

Este domingo se juega uno de esos partidos que se sienten a “finales anticipadas”: Pachuca recibe a Chivas de Guadalajara con la posibilidad de marcar un cambio de rumbo en sus aspiraciones de llegar directo a la Liguilla. Un duelo cargado de tensión y emoción en esta Jornada 16 de la Liga MX.

Por ello, te dejamos todo o que tienes que saber sobre este partido que promete un encuentro de alto nivel. No te pierdas minuto a minuto de este partido, aquí te dejamos toda la información.

¿A qué hora y dónde juegan Pachuca vs Chivas hoy?

El duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX enfrenta a Pachuca vs Chivas este domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Chivas hoy?

Para no perderte el minuto a minuto de la transmisión oficial será vía Caliente TV y FOX One, por lo que los aficionados podrán seguir el partido por plataformas de paga o streaming.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Para ambos equipos, este encuentro es clave: no solo por sumar tres puntos, sino por definir su posición en la recta final del torneo. Chivas llega con 23 puntos y una ligera ventaja sobre Pachuca que tiene 22; el vencedor dará un paso importante para asegurar un lugar directo en la Liguilla sin depender del Play-In.

Pachuca llega con 22 puntos y ubicado alrededor del séptimo lugar de la tabla general. Su campaña ha sido irregular: buena producción ofensiva en algunos partidos, pero también defensas permeables y rendimiento como local que no ha sido del todo dominante.

📝 | PRÓXIMO RIVAL J.16 AP-2025 LIGA MX: GUADALAJARA vs PACHUCA



Los Tuzos buscarán ponerse en zona de clasificación directa frente a Chivas estesábado 2 de noviembre a las 19:00 horas (TCM) en el Estadio Hidalgo de la ‘Bella Airosa’.



La posibilidad de clasificarse directamente… pic.twitter.com/MK4THUi01P — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 2, 2025

Chivas de Guadalajara acumula 23 puntos, justo por delante de su rival en esta fecha. El equipo ha dado señales de consolidación, con buenas actuaciones recientes, lo que le permite llegar con algo más de tranquilidad. Ve este duelo como una gran oportunidad para sellar un pase directo sin depender de combinaciones.

🇦🇹 ¡HOY ES DÍA DE PARTIDOOO! 😍



🗣️ ¡FUERTES Y UNIDOS POR ESE TRIUNFO EN LA BELLA AIROSA! ¡VAMOOOOS! 👏🏻#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/HZ0Xrok1gV — CHIVAS (@Chivas) November 2, 2025

Posibles alineaciones

Según los reportes más recientes, estas podrían ser las formaciones estimadas para el encuentro:

Pachuca: Portero: Carlos Moreno; Defensa: Brian García, Luis Rodríguez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga; Medios: Kenedy, Pedro Pedraza, Oussama Idrissi, Luis Quiñones; Delantero: Enner Valencia.

Chivas de Guadalajara: Portero: ‘Tala’ Rangel; Defensas: José Castillo, Luis Romo, Miguel Gómez; Mediocampo: Omar Govea, Richard Ledezma, Fernando González, Bryan González; Delanteros/Medios ofensivos: Efraín Álvarez, Armando González.