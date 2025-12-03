Monterrey vs Toluca: Pronóstico, análisis y posibles alineaciones de la semifinal de Liga MX

Monterrey vs Toluca | Semifinal, Liga MX A pesar del potencial ofensivo de ambos equipos, podríamos tener un partido cerrado en zona defensiva para iniciar esta serie semifinal.

El partido estelar de esta noche se juega entre Monterrey y Toluca para disputar su primer partido de las semifinales de este Apertura 2025 de la Liga MX. Los ‘Rayados’ se convirtieron en el “Caballo Negro” de esta liguilla dentro del futbol mexicano y quieren aprovechar de nueva cuenta la localía para ponerse al frente en la eliminatoria. En frente, tendrán a los actuales campeones de la liga y que quieren afianzarse de nueva cuenta como los rivales a vencer con un histórico bicampeonato de torneos cortos.

Pronóstico del Monterrey vs Toluca | Semifinal, Liga MX

Tras los resultados de los cuartos de final, el acomodo por posiciones en la tabla general definió el partido entre Toluca y Monterrey. Los ‘Diablos’ no tuvieron grandes problemas y se impusieron a unos debutantes ‘Bravos’ de Juárez y colocarse en esta instancia, mientras que Rayados obtuvo un gol de último minuto frente al América que los colocó en la ante sala de la gran final cuando parecía que las ‘Águilas’ avanzarían de nueva cuenta.

Rayados tuvo múltiples altibajos durante la temporada regular y es difícil predecir cuál es la versión que veremos de ellos en cada partido. Sin embargo, ‘La Pandilla’ fue uno de los locales más difíciles de la temporada con un récord de seis victorias y tres empates, incluyendo su partido de cuartos de final frente al América. Domenec Torrent ha optado por un juego equilibrado que le ha permitido recibir pocos goles dentro del BBVA, lo que podría significar un reto importante para la mejor ofensiva del torneo.

Por su parte, los ‘Diablos’ sólo perdieron un partido en calidad de visitantes durante la temporada regular ante los Tigres en la jornada 3 de este Apertura 2025. Antonio Mohamed ha logrado sacar lo mejor de este equipo de nueva cuenta gracias a su facilidad para anotar tanto en su propia casa como fuera de ella. Frente a los ‘Bravos’ dio la impresión que el cuadro mexiquense se tomó las cosas “con calma” pero en este enfrentamiento podríamos ver de nueva cuenta su mejor versión con el boleto a la gran final en juego.

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente manera:

Victoria Monterrey : 34.5%.

: 34.5%. Empate : 26.1%.

: 26.1%. Victoria Toluca: 39.4%

Análisis del Monterrey vs Toluca | Semifinal, Liga MX

Hace apenas unos meses, Toluca y Monterrey se vieron las caras en la serie de cuartos de final del Clausura 2025. En aquella serie, el resultado fue un global de 4-4 después de los dos partidos. La posición en la tabla general favoreció a los Diablos para seguir avanzando y terminar coronándose campeón en la final ante América. Ahora, Rayados regresa en busca de revancha ante los ‘choriceros’.

Durante la temporada regular, Toluca obtuvo una victoria por goleada de 6-2 en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde Paulinho tuvo una actuación estelar de hat-trick, marcando tres de sus 12 goles de la temporada regular. La mala noticia para el equipo del ‘Turco’ es que todavía no contarán con Alexis Vega en este partido y posiblemente el duelo de vuelta.

Para Monterrey será fundamental la experiencia en la zona defensiva, especialmente la de John Stefan Medina y Sergio Ramos para evitar que Toluca explote los espacios y las espaldas de los defensivos. De forma similar, los Diablos deberán estar al pendiente de la calidad ofensiva de Rayados con Berterame, ‘Tecatito’ Corona y Sergio Canales. En estos primeros noventa minutos, la precaución de ambas escuadras podría predominar, aunque un gol tempranero podría abrir las puertas a un duelo lleno de emociones.

Posibles alineaciones del Monterrey vs Toluca | Semifinal, Liga MX

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, John Stefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Manuel Corona, Jorge Rodíguez, Germán Berterame.

Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Ricardo Angulo, Marcel Ruíz, Helinho, Paulinho