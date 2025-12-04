Sorteo Mundial FIFA 2026: Estos son los rivales que más ha enfrentado México en fase de grupos

Rivales de México La Selección Mexicana ha enfrentado a ocho rivales diferentes al menos dos veces durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Este viernes 5 de diciembre, la Selección Mexicana de futbol conocerá a sus tres rivales de grupo que estará enfrentando para la próxima Copa del Mundo de 2026, donde será una de las tres sedes. Por esta razón, el Tricolor estará junto a los mejores clasificados de la FIFA en el Bombo 1, lo que afecta mucho el acomodo en la fase regular y descarta a algunas grandes potencias. Estos son los rivales que más veces ha enfrentado México en esta instancia.

Los rivales que más veces ha enfrentado México en fase de grupos del Mundial FIFA

Francia (1930, 1954, 1966 y 2010)

Brasil (1950, 1954, 1962 y 2014)

Alemania (1978, 2018)

Bélgica (1986 y 1998)

Yugoslavia / Croacia (1950 y 2014)

Uruguay (1966 y 2010)

Suecia (1958 y 2018)

Polonia (1978 y 2022)

En su historia, la Selección Mexicana ha enfrentado a 32 selecciones diferentes en la fase preliminar de la Copa del Mundo. Los más repetidos en la historia hasta el momento son Brasil y Francia con cuatro ocasiones cada uno. Sin embargo, ambos rivales se encuentran en el mismo bombo del sorteo de mañana, por lo que no hay posibilidad de que se enfrenten en esta ronda en el 2026.

Después de estos, hay seis equipos a los que se han enfrentado en dos ocasiones. De esta lista, Alemania y Bélgica también están descartados para este Mundial 2026 por estar en el primer bombo. Croacia y Uruguay están en el segundo bombo, por lo que podrían llegar a un tercer enfrentamiento en esta fase, mientras que Suecia y Polonia todavía están en busca de su boleto en el repechaje. De conseguirlo, estarían ubicándose en el cuarto bombo de competencia.

Bombos del Mundial FIFA 2026

Bombos del Mundial FIFA 2026 Así lucen los cuatro bombos para el sorteo de este viernes 5 de diciembre. Cada grupo deberá tener una selección de cada bombo para competir.

Así se estarán sorteando los equipos durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.