¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey? Fechas y equipos

El Estadio Monterrey será una de las tres sedes mundialistas en México

El Estadio Monterrey será una de las tres sedes mundialistas en México y albergará cuatro partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de un duelo de repechaje previo al torneo.

La FIFA confirmó que la casa de Rayados recibirá tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes del torneo en territorio mexicano. Aunque los equipos aún no están definidos, ya se conocen las fechas y las rondas asignadas.

GRUPO F:

Países Bajos

Japón

Túnez

Ucrania / Suecia / Polonia / Albania

14 de junio del 2026 | Partido 12 | Grupo F | Equipos por confirmar | Estadio BBVA

20 de junio del 2026 | Partido 36 | Grupo F | Equipos por confirmar | Estadio BBVA

24 de junio del 2026 | Partido 54 | Grupo A | Equipos por confirmar | Estadio BBVA

29 de junio del 2026 | Partido 75 | 1.º Grupo F v 2.º Grupo C | Estadio BBVA

*Horas y oponentes por definirse cuando se actualice el calendario oficial el sábado 6 de diciembre

Cabe recordar que la Selección Mexicana no estará en Monterrey, solamente en el Estadio Azteca (dos enfrentamientos) y en el Akron (uno).

Además, Monterrey será sede de un partido de repechaje internacional en marzo de 2026, donde se definirá uno de los últimos boletos al Mundial.

Una sede de peso para el Mundial 2026

El Estadio Monterrey se une a Guadalajara y Ciudad de México como las ciudades anfitrionas en territorio nacional. Su calendario mundialista incluye encuentros de grupos importantes como el Grupo A y el Grupo F, lo que podría traer selecciones de alto perfil dependiendo del sorteo.