México vs Sudáfrica: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026? (Estadio Banorte y FIFA)

El sorteo del Mundial de la FIFA dejó una de las coincidencias más curiosas y únicas en la historia de la Copa del Mundo.

Como en 2010, México volverá a enfrentar a Sudáfrica para inaugurar un Mundial, aunque en esta ocasión le tocará la localía.

El partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 concluyó con un empate 1-1, con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez, respectivamente.

Dieciséis años después, ambas selecciones volverán a verse las caras en una inauguración mundialista; sin embargo, esta vez los ojos del mundo estarán puestos sobre la Ciudad de México, sede del partido que abrirá la Copa del Mundo 2026, de la cual Canadá, Estados Unidos y México serán anfitriones.

Este evento histórico se llevará a cabo en el estadio que el artista visual brasileño Vik Muniz describió como “un lugar mítico, un templo donde el hombre, en vez de celebrar las hazañas de los dioses, celebra las de su propia especie.





¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y estará lleno de curiosidades y sorpresas.

Ya se habla incluso de un show de medio tiempo que podría estar a cargo de la cantante norteamericana Lady Gaga.

Además, Rafael Márquez, legendario defensa del Tri, formará parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, y este duelo ante Sudáfrica despertará nostalgia, ya que fue él, quien marcó el gol del empate hace 16 años ante el arquero Itumeleng Khune, en el Soccer City de Johannesburgo, el 11 de junio de 2010.





¿Cuánto cuestan los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026?

La expectativa por el costo de los boletos crece día con día conforme se acerca la fecha del partido inaugural del Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Los precios de los boletos resultan realmente estratosféricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya declaró que verá el partido inaugural de México vs Sudáfrica desde el Zócalo de la CDMX “con la gente”; ¡quizá la mandataria mexicana ya vio el costo de los boletos!

Los costos observados en StubHub, plataforma en línea para la compra y venta de entradas de eventos deportivos y espectáculos.

En este sitio, que funciona como un mercado secundario donde los usuarios revenden boletos una vez agotada la venta original, los precios para el partido inaugural del Mundial 2026 oscilan desde los 63 mil pesos, para las localidades más económicas, hasta cifras que superan el millón de pesos.

Un boleto de categoría 3, en la fila TBD, ubicada cerca de los palcos (prácticamente en la zona más alta del estadio), tiene un costo de 63,055 pesos por asiento. Es posible adquirir dos lugares consecutivos, lo que da un total de 126,110 pesos mexicanos.

En contraste, uno de los boletos en zona VIP, en la fila TBC, puede alcanzar un precio de 1,092,777 pesos mexicanos.

StubHub es considerada una plataforma relativamente segura gracias a su garantía FanProtect, que ofrece reembolso o reemplazo en caso de inconvenientes. No obstante, a diferencia de Ticketmaster, no está regulada por una autoridad central única, por lo que se recomienda revisar con atención los términos y condiciones antes de realizar una compra.





Sede del México vs Sudáfrica: todo listo para el partido inaugural

El estadio que ha recibido a grandes figuras como Michael Jackson o el histórico boxeador mexicano Julio César Chávez, ha sido escenario de algunos de los momentos más épicos en la historia del futbol.

El Estadio Banorte, más conocido como estadio Azteca, será sede mundialista por tercera ocasión.

Desde sus inicios, el Estadio Azteca se convirtió en un recinto místico y monumental.

Además de ser casa de recuerdos históricos del Mundial, como la “Mano de Dios” de Maradona y el título que Pelé levantó junto al jogo bonito de Brasil. Este estadio también ha albergado eventos emblemáticos de la música, así como algunas de las concentraciones masivas más importantes de la historia.

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós lo resumió así: “Así que me concentro en el lugar: aquí sucedieron los dos momentos más recordados de la historia del fútbol”.

Por su parte, Pelé, considerado una leyenda sin precedentes del balompié, afirmó: “Este es el momento más grande de mi vida. Este estadio y esta gente estarán para siempre en mi corazón”, rememoro la importancia del estadio azteca en su carrera.

Será así como este 11 de junio, en esta mítica “catedral del futbol mundial”, ante los ojos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, México recibirá a Sudáfrica en un estadio que será reinaugurado como el Estadio Banorte, donde incluso figuras históricas como Cristiano Ronaldo podrían pisar la cancha, ubicada a 9.5 metros por debajo del nivel de la calle en la Ciudad de México.







