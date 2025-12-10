Alertan por sitios falsos de Fanki para comprar boletos del México vs Portugal y aficionados explotan contra la boletera

Sitios falsos se hacen pasar por Fanki La boletera oficial del partido México vs Portugal 2026, Fanki, sigue sin funcionar, lo que ocasionó que estafadores virtuales se aprovechen de la desesperación de los aficionados.

La preventa de boletos para el esperado enfrentamiento México vs Portugal se había previsto iniciar a las 9:00 AM de este miércoles 10 de diciembre; sin embargo, la boletera oficial del evento, Fanki, colapsó antes de que la venta comenzara.

A través de su cuenta oficial en X, la plataforma colombiana anunció que la preventa se retrasaría media hora al horario previamente estimado, mas la página oficial marcó error mucho antes del nuevo tiempo informado y permanece de esa forma, lo que ha levantado el pánico entre los aficionados y aficionadas que esperaban desde horas antes el inicio de la venta.

Ante esta situación, sospechosos sitios autodenominados “Fanki”, con una imagen similar a la boletera oficial, se presentaron ante el público con la divina solución de vender boletos; no obstante, la cuenta oficial de la boletera anunció que se tratan de sitios fraudulentos.

Sitios falsos de ‘Fanki’: reportan fraudes virtuales en la venta de boletos México vs Portugal 2026

Hasta el momento, Fanki todavía presenta problemas en su página oficial y ningún aficionado, o aficionada, ha logrado acceder a la preventa de boletos para el encuentro de la Selección Mexicana con el equipo de Portugal, el cual ha interesado a fanboleros de todo el país debido a que contará con la presencia del legendario Cristiano Ronaldo

Esta caída de la boletera, incluso antes de su punto clímax en la preventa para el evento, despertó rápidamente el enfado, la tristeza y, sobre todo, la desesperación de los fanáticos de “El Bicho”, quienes sintieron sus esperanzas de verlo jugar en vivo reducirse considerablemente.

El pánico de no lograr conseguir boletos llamó la atención de sitios fraudulentos, los cuales se difundieron a través de redes sociales promocionando su propia venta de boletos como un gancho para estafar a los fanáticos en espera.

¿Cuáles son los sitios falsos ‘Fanki’ y cómo puedo evitar que me estafen?

A través de su cuenta oficial, la boletera del enfrentamiento México vs Portugal advirtió al público que —durante casi tres horas de espera— comenzaron a surgir sitios falsos con la imagen de Fanki para atraer a la afición que busca comprar su boleto.

🚨 ATENCIÓN, COMUNIDAD FANKI



Hemos detectado sitios falsos intentando hacerse pasar por nosotros:



❌ https://t.co/4I9TDfKqFx

❌ https://t.co/s4fubFid9U

Estos NO pertenecen a Fanki.



🔵 Nuestro único sitio oficial es:

✅ https://t.co/C3NIrUkfI5



¡NO SE DEJEN ENGAÑAR! — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Entre los sitios falsos reportados hasta el momento, se encuentran:

Lamentablemente, algunos aficionados y aficionadas han caído en la treta de estos sitios fraudulentos, ofreciendo los datos de sus tarjetas y, algunos de ellos, incluso aceptando el pago final por boletos que no existen.

La recomendación general para las personas que se mantienen a la espera de la preventa México vs Portugal 2026, es NO acceder a ningún sitio de sospechosa procedencia y NO ingresar ningún dato personal ni de banco.

Sin embargo, en caso de que hayas sido víctima de la estafa o el intento de la misma, reporta inmediatamente al banco de tu tarjeta para cancelarla.

¿Cuál es la cuenta oficial de la preventa México-Portugal 2026?

A diferencia de otras ocasiones, para este esperado encuentro se cambió la boletera que habitualmente era la encargada de las entradas de la selección azteca, Ticketmaster, relegando la responsabilidad a Fanki, plataforma colombiana.

Hasta el momento, la página oficial de Fanki continúa marcando error en su acceso y ninguna persona ha podido comprar boletos originales para el enfrentamiento.

Tal como la boletera anunció a través de su cuenta oficial en X, la única página verificada y segura para la preventa de los boletos es fanki.com.mx, incluso si mantiene un penoso retraso de tres horas.