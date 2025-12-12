Despedida del Hijo del Santo: ¿Habrá transmisión en vivo de su última lucha? (Agencia EFE)

La gira de despedida del Hijo del Santo llega a su fin, luego de recorrer cuadriláteros de la República Mexicana, el extranjero y Estados Unidos.

Este 13 de diciembre concluirá una trayectoria de 43 años, marcando el cierre de su legado como luchador profesional.

En territorio estadou nidense, John Cena, personaje icónico del universo WWE, tendrá su última pelea para despedirse de los cuadriláteros y enfocarse en su carrera actoral en Hollywood.

Mientras tanto, en México, otro luchador histórico dice adiós a la arena y cuelga las botas en un evento que promete ser inolvidable para los aficionados de la lucha libre.

¿Habrá transmisión en vivo de la última lucha del Hijo del Santo?

Como si se hubieran puesto de acuerdo, el Hijo del Santo y John Cena dejan la lucha profesional el mismo día, cada uno en territorios distintos, con una pelea estelar que sellará la carrera de cada uno sobre el ring.

La última lucha del Hijo del Santo se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el sábado 13 de diciembre, una fecha que quedará marcada en la historia de la lucha libre mexicana.

La función, que promete cerrar dignamente la historia de una dinastía, dará inicio a las 20:00 horas, casi de manera simultánea a la despedida de John Cena.

Hasta el momento, ninguna televisora o plataforma de streaming ha confirmado la transmisión en vivo de la función que se realizará en la Ciudad de México.

A sus 60 años, el heredero de una de las máscaras más emblemáticas de la lucha libre peleará por última vez en el Palacio de los Deportes, recinto que se espera completamente lleno.





Cartelera de la última lucha del Hijo del Santo

Además de la pelea que dará fin a la gira de despedida del Hijo del Santo, será la primera vez que Santo Jr., su nieto, exponga la máscara en un combate doblemente significativo para la historia familiar en la lucha libre.

A continuación la cartelera oficial de este 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes:

Lucha estelar: El Hijo del Santo, L.A. Park y Último Dragón vs. Dr. Wagner Jr., Texano Jr. e Hijo de Fishman

El Hijo del Santo, L.A. Park y Último Dragón vs. Dr. Wagner Jr., Texano Jr. e Hijo de Fishman Máscara vs. Cabellera (condicionada): Ángel Blanco Jr. (cabellera) vs. Santo Jr. (máscara). Si Santo Jr. pierde, el Hijo del Santo deberá despojarse de la máscara.

Ángel Blanco Jr. (cabellera) vs. Santo Jr. (máscara). Lucha de Juniors de Leyendas: Puma King, Máscara Sagrada Jr. y Tigre Blancovs. L.A. Park Jr., Hijo de L.A. Park y Ciclón Ramírez Jr.

Puma King, Máscara Sagrada Jr. y Tigre Blancovs. L.A. Park Jr., Hijo de L.A. Park y Ciclón Ramírez Jr. Relevos australianos: Puerkiza Extrema (Pig Destroyer, Pig Pool y Pig Destructor) vs. Charly Manson y La Secta (Cuervo y Scoria)

Puerkiza Extrema (Pig Destroyer, Pig Pool y Pig Destructor) vs. Charly Manson y La Secta (Cuervo y Scoria) Triangular de parejas: Juventud Guerrera y Psicosis vs. Mamba y Diva Salvaje vs. Bobby Lee Jr. y luchador sorpresa

Juventud Guerrera y Psicosis vs. Mamba y Diva Salvaje vs. Bobby Lee Jr. y luchador sorpresa Lucha de damas: Lady Apache y Julissa Mexa vs. Gatubela y Ludark

Lady Apache y Julissa Mexa vs. Gatubela y Ludark Lucha de minis y microestrellas: Mini Tigre Blanco, Micro Nova y Micro Texano vs. Mini Psicosis, Mini Rey Espectro y Micro Mal Portado

Esta jornada de lucha libre sellará la historia del Hijo del Santo, quien logró mantener el legado de su padre, quien incursionó en el mundo del cine, heredándole una de las máscaras más poderosas de la lucha libre mexicana, misma que portó y defendió dignamente.











