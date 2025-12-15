Faitelson acusa a Antonio Mohamed por amenazarlo: ¿Qué pasó entre el comentarista y el DT de Toluca?

Antonio Mohamed vs David Faitelson El periodista de TUDN criticó la "ética" del 'Turco' tras sacar a Hugo Gonzáles del 11 inicial tras su error en la final de ida para poder a Luis García.

La final del Apertura 2025 de la Liga MX concluyó con el bicampeonato de Toluca tras imponerse a los Tigres en la tanda de penales. Los ‘Diablos’ se consolidaron como uno de los equipos más ganadores del futbol mexicano, pero las polémicas fuera del campo no se hicieron esperar. Ahora, el comentarista deportivo, David Faitelson, acusó en sus redes sociales que ‘El Turco’ lo habría amenazado con golpearlo al concluir el encuentro.

Faitelson acusa a Mohamed de amenazarlo: “es tan primitivo como un barra brava”

Apenas unas horas después de la gran final, una nueva polémica estalló en las redes sociales entre el comentarista de TUDN, David Faitelson y Antonio Mohamed. El periodista deportivo contó su experiencia al finalizar el partido, asegurando que fue el propio entrenador argentino quien amagó con agredirlo físicamente.

Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…

Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono.

Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

“Me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierda” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda… Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado”, sentenció el cronista.

¿Qué dijo Mohamed sobre Faitelson tras ganar el título con Toluca?

Durante la transmisión de los festejos de Toluca, Mohamed se mostró molesto por lo dicho por Faitelson previo a la final y li criticó fuertemente.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

“No hay nunca que hablar antes. Mucha prensa habló antes. Ese gordo de Faitelson, decíle algo... ahora lo voy a ir a buscar.”

Además, cuando el equipo de TUDN habló con él, volvió a arremeter contra David: “Te digo una cosa, con Faitelson. Estuvo muy desubicado. Es una mierda, eso te voy a decir. Habló de mí, y de mi moral porque hice un cambio del arquero antes de la transmisión. Que baje y me lo venga a decir acá...si tiene huevos”.

También, en otros videos en redes sociales se vio a Mohamed hablando frente a frente con Faitelson, aunque no se alcanza a distinguir lo que dice el entrenador más allá de las gesticulaciones con las manos.