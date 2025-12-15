WWE Monday Night RAW: Horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo las peleas de hoy (@curbs1deh3ero)

Este lunes 15 de diciembre, desde el Giant Center, RAW y la WWE inician una nueva era en la industria de la lucha libre en Estados Unidos.

El pasado 13 de diciembre, John Cena concluyó su carrera como luchador profesional; un hito histórico por la relevancia de ‘El Marine’ como referente deportivo y miembro indispensable en la estructura de la empresa. Con su salida, inicia una nueva era en el WWE universe.

Te compartimos los detalles para que disfrutes la función que RAW tiene preparada para hoy.





WWE Monday Night RAW: horario, cartelera y dónde ver hoy

En el show que RAW tiene preparado para esta noche se disputarán dos cinturones en la división femenina.

Te compartimos los detalles para que no te pierdas las peleas de hoy, que estarán cargadas de rivalidad, acción y lucha.

La transmisión del Monday Night RAW en México iniciará a las 19:00 horas (TCM) y podrá disfrutarse vía streaming a través de Netflix.

A continuación, te compartimos la cartelera del WWE Monday Night RAW, una función recargada con sangre fresca:

Stephanie Vaquer defenderá su Campeonato Mundial de Mujeres frente a Raquel Rodríguez, de la facción The Judgment Day.

Maxxine Dupri pondrá en juego el Campeonato Intercontinental Femenino ante Ivy Nile.

Jimmy y Jey Uso (The Usos) se enfrentarán a Kofi Kingston y Xavier Woods (The New Day). De este combate podría salir la dupla contendiente a los Campeonatos Mundiales en Parejas que ostentan A.J. Styles y Dragon Lee.

Logan Paul y Rey Mysterio tendrán un combate individual.

“The General Ring” Gunther tendrá su aparición tras retirar a John Cena.

CM Punk, actual Campeón Mundial Pesado, estará presente en el show.





John Cena se despide de la WWE tras caer ante Gunther en un combate que marca el relevo generacional

“Yo voy a obligarte a hacer lo que dijiste que nunca harías: yo voy a obligarte a rendirte”, dijo Gunther a Cena previo al encuentro.

Y así fue, John Cena cedió ante una llave de rendición aplicada por el “General del Ring” en su combate de despedida de la WWE.

Estas líneas pueden comprenderse poéticamente como la entrada de los actores jóvenes al escenario de la lucha libre norteamericana. Con todo y derrota, el Marine se retira dejando una sonrisa de gratitud en el rostro de sus seguidores.

Con el retiro del autor del “You Can’t See Me”, queda en el cuadrilátero una máxima: el telón lo pusieron los veteranos hace años; ahora toca un relevo con luchadores nuevos, nuevos íconos y nuevos cinturones, y así sucederá en el futuro.



