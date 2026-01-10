León vs Cruz Azul: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido del Clausura 2026 Liga MX

Partido León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 Especial

El Clausura 2026 de la Liga MX inició con la emoción que caracteriza a cada torneo: nuevos proyectos, cambios de estrategias y la ilusión intacta de clubes y aficiones po

r escribir una historia distinta en este torneo. En la Jornada 1, uno de los partidos más esperados es el que protagonizan Club León y Cruz Azul, dos equipos con trayectorias contrastantes y aspiraciones claras de iniciar con el pie derecho en la nueva temporada.

¿A qué hora juegan León vs Cruz Azul?

El duelo entre León y Cruz Azul se jugará este sábado 10 de enero de 2026 en el Estadio León (Nou Camp), uno de los escenarios históricos del futbol mexicano, con un silbatazo programado alrededor de las 19:00 horas (tiempo de México).

¿Dónde ver el partido León vs Cruz Azul?

La transmisión en vivo —en territorio mexicano— estará disponible por Fox One y a través de plataformas de streaming asociadas a la Liga MX.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

León

León afronta este Clausura con el objetivo de recuperar regularidad y confianza, después de un 2025 que no terminó de rendir en todos los frentes. La Fiera viene de una pretemporada de trabajo intenso, con la mirada puesta en encontrar un balance entre ataque y solidez defensiva. Históricamente, León ha tenido momentos complicados ante Cruz Azul, aunque en la preparación se ha trabajado para reaccionar tanto tácticamente como anímicamente.

El Glorioso 🏟️ está listo para volver.



Jornada 1 / Torneo Clausura 2026 pic.twitter.com/0dSzf5RWxr — Club León (@clubleonfc) January 10, 2026

Cruz Azul

Cruz Azul llega con mejor cartel en el historial reciente: en los enfrentamientos más recientes, la Máquina ha dominado ampliamente a León, con victorias claras en la mayoría de encuentros directos. En más de 50 partidos disputados entre ambos, Cruz Azul ha salido victorioso en casi la mitad, con ventaja sobre las demás estadísticas históricas.

¡No se pierdan el debut de La Máquina en el Clausura 2026, Azules! ⏰🚂💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/HQJg88seGl — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2026

Posibles alineaciones: así podrían iniciar León y Cruz Azul

León

Aunque las alineaciones pueden variar según decisiones de último minuto de los entrenadores, las versiones previas señalan que León podría presentar una formación que combine juventud y experiencia con el siguiente once tentativo:

Portero: Oscar García

Oscar García Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas

Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas Mediocampo: Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Iván Moreno

Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Iván Moreno Delanteros: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, José Alvarado

Cruz Azul

Cruz Azul, por su parte, también tiene su alineación principal perfilada con una mezcla de piezas clave en defensa y mediocampo que pueden aportar dinamismo y control del balón: