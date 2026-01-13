¿Messi en Brasil? La invitación de Neymar que ilusiona al fútbol

Las declaraciones de Neymar encendieron las redes sobre la posible visita de Messi Especial

Una simple frase publicada por Neymar Jr. ha encendido las redes sociales y vuelto a poner sobre la mesa la inquebrantable amistad deportiva entre dos de los futbolistas más emblemáticos de la última década: Neymar y Lionel Messi. El astro brasileño sorprendió a millones al revelar que sostuvo un diálogo con el futbolista argentino y que existe la posibilidad de que Messi lo acompañe en Brasil en un momento especial del año futbolístico.

El anuncio se dio en el marco de una transmisión en vivo durante el Mundial de Naciones de la Kings League, un torneo que ha desatado mucha pasión, y donde Neymar participó compartiendo sus impresiones con el creador de contenido, Cris Guedes.

Según explicó el brasileño, Lionel Messi “podría asistir” tanto a las semifinales como a la final del certamen en Brasil, lo que desató una ola de comentarios, memes y especulación en redes sociales.

La noticia tomó fuerza porque no se trata únicamente de una posibilidad deportiva, sino de un gesto simbólico cargado de historia. Y es que, Neymar y Messi compartieron una etapa brillante en el FC Barcelona, donde forjaron una de las alianzas más memorables del fútbol de clubes moderno.

La idea de ver a ambos nuevamente, aunque no sea en la cancha, despertó una mezcla de nostalgia y expectativa entre los aficionados.

Brasil, un país que vive el fútbol con intensidad, vio en la invitación de Neymar algo más que una simple cortesía: fue interpretada como un guiño emotivo hacia uno de sus mayores rivales deportivos. La posibilidad de que Messi —actual campeón del mundo y figura del Inter Miami— aparezca en un evento en territorio brasileño es suficiente para encender la conversación en barras, foros y plataformas digitales.

Aunque la asistencia de Messi aún no está confirmada y dependería de su agenda y de los resultados deportivos de Argentina, las reacciones de aficionados y medios han sido inmediatas. Para muchos fanáticos, si esta invitación se hace realidad, podría tratarse de uno de los encuentros más significativos de principios de año entre dos de las figuras más aclamadas del futbol en América Latina.