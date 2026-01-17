Chivas vs Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo Jornada 3 de la Liga MX

Partido Chivas vs Querétaro en vivo Fotoarte: La Crónica

Este sábado 17 de enero, la Liga MX vive uno de sus enfrentamientos más esperados de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, cuando las Chivas del Guadalajara reciba al Querétaro en el Estadio Akron, en una cita marcada por el buen arranque del equipo tapatío y la urgencia de puntos para los Gallos Blancos.

¿A qué hora es el partido Chivas vs Querétaro?

El partido está programado para iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en una tarde en que el Rebaño intentará extender su racha invicta y mantenerse en lo más alto de la tabla.

¿Dónde ver el Juárez vs Chivas?

Este encuentro se transmitirá en vivo y en exclusiva por Amazon Prime Video, continuando con el modelo de derechos que otorga a la plataforma el acceso a los partidos como local del Guadalajara. No habrá transmisión en televisión abierta o por cable tradicional en México.

¿Cómo llegan Chivas y Querétaro a este partido?

Hasta el momento, el Guadalajara suma dos triunfos consecutivos en el arranque del Clausura 2026 y aún no ha recibido gol, un dato que ha generado ilusión en su afición, que espera ver a su equipo consolidarse como serio candidato al título.

🇦🇹 ¡EL XI DEL GUADALAJARA QUE BUSCARÁ EL TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO! 🔥



⚔️ ¡FUERTES Y UNIDOS HASTA EL FINAL! 😤#MásAcciónMásDiversión en @calientesports 👉🏻 https://t.co/so7lhZec4A pic.twitter.com/BzBBdvMD3E — CHIVAS (@Chivas) January 17, 2026

En contraste, el Querétaro llega con una semana más complicada: con un punto acumulado tras empatar y perder en sus primeros dos compromisos, el conjunto dirigido por Esteban González tendrá la misión de encontrar su primer triunfo del certamen.

Previa y alineaciones probables

Las Chivas han mostrado un esquema ofensivo equilibrado liderado por jugadores como Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes aportan creatividad y llegada desde mediocampo. Del otro lado, Querétaro busca reconfigurar su idea de juego con refuerzos recientes y una propuesta que le permita inquietar a la defensa rojiblanca.