Necaxa vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO Jornada 3 de la Liga MX

Necaxa vs Atlas Clausura 2026 horario transmisión Fotoarte: La Crónica

La afición del futbol mexicano vive una nueva jornada de emociones con el enfrentamiento entre Club Necaxa y Atlas FC, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este encuentro, que se juega este domingo en el Estadio Victoria de Aguascalientes, representa más que un simple cotejo: es la oportunidad para que ambos equipos encuentren ritmo, seguridad e identidad temprana en el certamen.

¿A qué hora es el partido Necaxa vs Atlas?

El balón comenzará a rodar a las 18:05 horas (tiempo del centro de México), en lo que promete ser un duelo táctico e intenso entre dos escuadras con objetivos diferentes pero urgencias similares: sumar puntos que permitan tranquilidad y crecimiento en la tabla general.

¿Dónde y cómo ver el partido Necaxa vs Atlas?

Para los aficionados que deseen seguir el enfrentamiento en vivo, la transmisión será a través de Fox Sports y sus plataformas de streaming asociadas. Además, podrás encontrar minuto a minuto, estadísticas y narraciones en vivo en aplicaciones deportivas y sitios especializados para no perder detalle de cada acción.

¿Cómo llegan Necaxa y Atlas a este partido?

El Necaxa, dirigido por su entrenador con experiencia en Liga MX, llega con una mezcla de juventud y veteranos que buscan consolidarse como un bloque sólido. Tras un arranque irregular, la urgencia de puntos corre por las venas de los Rayos, quienes quieren ganarse la confianza de su afición y escalar posiciones en la clasificación.

#NECvsATS | ¡Juntos por los tres puntos! 💪



Este es el XI inicial en busca del triunfo en el 🏟️ Victoria… pic.twitter.com/TRUqk198lc — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 17, 2026

Atlas, por su parte, ha mostrado una identidad de juego más definida, buscando posesión y control del medio campo con sus piezas creativas. Sin embargo, los rojinegros también han sufrido altibajos que los colocan en un punto en el que sumar de a tres no es una opción, sino una necesidad.

¡Y VAMOS LA AKD! 🔴⚫️



Así el 11 inicial @CharlyFutbol que manda el Profesor Diego Cocca a la cancha del Victoria 🦊#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/Tjf7VO9Gib — Atlas FC (@AtlasFC) January 17, 2026

Previa y alineaciones probables

De acuerdo con datos de seguimiento de partidos, Necaxa y Atlas protagonizan un duelo con números interesantes: en sus últimos enfrentamientos directos, la paridad ha sido la constante, con pocos goles y mucha disputa en el mediocampo. Además, Atléticos y Rojinegros registran un porcentaje similar de posesión y precisión en pases, lo que habla de una batalla cerrada de principio a fin.

Necaxa

Ezequiel Unsain – Portero

– Portero Emilio Lara – Lateral derecho

– Lateral derecho Agustín Oliveros – Central

– Central Alexis Peña – Central

– Central Cristian Calderón – Lateral izquierdo

– Lateral izquierdo Lorenzo Faravelli – Volante

– Volante Danny Leyva – Volante

– Volante Kevin Rosero – Extremo/volante

– Extremo/volante Ricardo Monreal – Volante

– Volante Raúl Sánchez – Delantero

– Delantero Tomás Badaloni – Delantero

Atlas