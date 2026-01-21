Teoría del logo del Super Bowl: fans aseguran que la NFL “volvió a revelar” a los finalistas

Super Bowl LX Ya sólo quedan cuatro en la disputa por el trofeo Vince Lombardi de este año y que disputarán las finales de conferencia.

Ya sólo quedan dos partidos para definir a los dos grandes finalistas del Super Bowl XL que se disputará este domingo 8 de febrero. Mientras la expectativa crece, algunos fans han comenzado a especular con quiénes serán las dos franquicias que peleen por el Vince Lombardi, pero no por sus argumentos deportivos, sino por una teoría que lleva ya algunos años rondando entre los más conspiratorios.

¿Qué es la Teoría del Logo del Super Bowl de la NFL?

Como cada año, el logo del Super Bowl se presenta con los números romanos para indicar la edición exacta. Atrás quedaron aquellos diseños de los años noventas y principios de los 2000 que hacían mayor referencia a las ciudades donde se disputaban. Ahora, los estilos minimalistas se han apoderado de estos y dejando un par de colores nada más para diferenciar.

Desde la edición del 2022, fans de la NFL han notado que los colores de este logo coinciden con el principal de los equipos que disputan el partido por el título, siendo la única excepción el SB LVIII que se disputó entre San Francisco y Kansas City, con ambas franquicias luciendo rojo como color principal.

Former NFL player arian foster admits NFL is literaly rigged pic.twitter.com/RSfqF1OwKI — PFT Commenter (@PFTCommenter) January 31, 2023

Todo esto se reforzó en 2023, cuando el ex jugador de la NFL, Aria Foster, aseguró en una entrevista que la NFL estaba completamente amañada y que existía un “guion” similar al que existe en la WWE y que define los resultados. Aunque para algunos, las declaraciones se hicieron con un tono sarcástico, muchos otros lo tomaron como una declaración seria de que el deporte esta arreglado.

Logos del Super Bowl Los colores han coincidido con los colores de los equipos que han llegado al partido por el título en años recientes.

Meses después la propia NFL realizó un comercial parodiando esta situación, donde jugadores, directivos y personalidades de la NFL se reunían para hacer una “primera lectura del guion” previo a iniciar la campaña.

Ahora, con las finales de conferencia a punto de disputarse este próximo fin de semana, las y los fans están comenzando a especular de nueva cuenta sobre las posibilidades del desenlace.

¿Quiénes serán los equipos que jueguen el Super Bowl LX?

Ahora, el logo de esta edición 2026 muestra una combinación de colores más “exótica” con azul, amarillo, verde y rosa, por lo que el “pronóstico” podría fallar esta vez. Aunque Los Angeles Rams podrían representar el amarillo, no hay otros equipos que representen los colores restantes.

Logo Super Bowl LX Al invertir los colores originales, el naranja y el verde predominan, por lo que algunos fans sugieren que la final será entre Seattle y Denver.

Sin embargo, los fans más aferrados han desarrollado una nueva teoría, señalando que, cuando se invierten los colores de la imagen actual, se puede apreciar que predominan el naranja y el verde, por lo que aseguran que esto significaría que los Denver Broncos y los Seattle Seahawks serían los equipos que disputarán el título en esta edición.