Final del Mundial 2026: sede, fecha y todo sobre el partido que coronará al campeón

El sueño mundialista comienza en México. En territorio mexicano se jugarán algunos atractivos partidos de la fase de grupos. (Foto especial)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y la emoción previa a los partidos ya se empieza a sentir en México, así como el entusiasmo por ver coronarse al nuevo campeón del fútbol.

Más allá de la pasión por los equipos y los jugadores famosos, esta edición del Mundial será histórica por varios motivos. En primera instancia, no solo expandirá el número de selecciones a 48, sino que además se celebrará en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá.

Fecha y sede de la final del Mundial 2026

Luego de intensos preparativos, la final de la Copa del Mundo 2026 ha sido confirmada para el domingo 19 de julio de 2026, y se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva

La final es el partido número 104 del torneo, que comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio del mismo año. York, uno de los centros neurálgicos del deporte mundial.

El MetLife Stadium no es un estadio cualquiera, se trata de un coloso con una capacidad de más de 82 mil aficionados, este recinto ha sido sede de eventos deportivos de alto calibre, como el Super Bowl XLVIII en 2014 y la final de la Copa América Centenario en 2016. Además, el estadio será rebautizado por FIFA como “New York New Jersey Stadium” durante el Mundial para cumplir con políticas de patrocinio de la organización.

¿Qué partidos y cuántos del Mundial 2026 se jugarán en México?

México no solo será uno de los tres países anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, también será escenario de partidos clave que podrían marcar el rumbo del torneo… y del propio Tricolor. De acuerdo con el calendario oficial, 13 encuentros se disputarán en territorio mexicano, una cifra mayor a la prevista inicialmente y que incluye duelos de Fase de Grupos, Dieciseisavos y Octavos de Final.

La noticia tomó por sorpresa a muchos aficionados, ya que en un principio se había informado que México albergaría únicamente 10 partidos de fase de grupos. Sin embargo, la FIFA confirmó tres encuentros adicionales en rondas de eliminación directa.

Mundial FIFA 2026: equipos, calendario y sedes, todo lo que debes saber para no perderte nada

Ciudad de México - Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula volverá a hacer historia al albergar encuentros mundialistas por tercera ocasión, algo sin precedentes.

11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica (13:00)

Partido 1 – Grupo A

17 de junio de 2026

Colombia vs Uzbekistán (20:00)

Partido 24 – Grupo K

24 de junio de 2026

México vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (19:00)

Partido 53 – Grupo A

30 de junio de 2026

1° Grupo A (podría ser México) vs Mejor 3° de los Grupos C, E, F, H o I

Partido 79 – Dieciseisavos de Final

5 de julio de 2026

Ganador del partido 79 vs Ganador del partido 80

Partido 92 – Octavos de Final

Guadalajara - Estadio Akron

La Perla Tapatía será sede de partidos vibrantes, incluido un duelo clave del Tricolor.

11 de junio de 2026

República de Corea vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (20:00)

Partido 2 – Grupo A

18 de junio de 2026

México vs República de Corea (19:00)

Partido 28 – Grupo A

23 de junio de 2026

Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo (20:00)

Partido 48 – Grupo K

26 de junio de 2026

Uruguay vs España (18:00)

Partido 66 – Grupo H

Monterrey – Estadio BBVA

El norte del país también tendrá acción mundialista, con partidos internacionales y uno de eliminación directa.

14 de junio de 2026

Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez (20:00)

Partido 12 – Grupo F

20 de junio de 2026

Japón vs Túnez (20:00)

Partido 36 – Grupo F

24 de junio de 2026

Sudáfrica vs República de Corea (19:00)

Partido 54 – Grupo A

29 de junio de 2026

1° Grupo F vs 2° Grupo C (19:00)

Partido 75 – Dieciseisavos de Final

Con 13 partidos confirmados, dos rondas de eliminación directa y la posibilidad real de que México juegue instancias decisivas en casa, el país se perfila como uno de los grandes protagonistas logísticos y emocionales del Mundial 2026.



