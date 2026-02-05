¿Quiénes son los 4 deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (Moisés Pablo Nava /Cuartoscuro)

Los Juegos Olímpicos de Invierno, como ya es costumbre, llegan dos años después de los Juegos Olímpicos Tradicionales, y esta vez volverán a escena del 6 al 22 febrero de 2026 en Italia, exactamente en Milán y Cortina d’Ampezzo, por lo que México ya tiene a sus deportistas que representaran al país dentro de estos juegos donde tienen más delantera los que se criaron en la fria nieve.

En total, el programa contempla 116 eventos, principalmente en escenarios de montaña, donde se concentrará la actividad deportiva más intensa.

Abanderamiento de la delegación mexicana para Los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación mexicana fue abanderada el 12 de enero, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deseó éxito a las y los atletas que competirán bajo la bandera nacional.

México acudirá con cuatro representantes: dos hombres y dos mujeres, quienes buscarán dejar huella en disciplinas donde el país no cuenta con tradición ni infraestructura natural: ellos son:

Donovan Daniel Carrillo Suazo en patinaje artístico

Sarah Schleper de Gaxiola en esquí de montaña

Allan Corona en esquí de fondo

Regina Martínez también en esquí de fondo

Trayectoria de los cuatro deportistas que representaran a México en Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo: el rostro del patinaje mexicano

El encargado de portar la bandera mexicana será Donovan Daniel Carrillo Suazo, patinador artístico nacido en Zapopan, Jalisco. Compite en la modalidad individual masculina y ha construido su carrera entrenando dentro y fuera del país, principalmente en Canadá, ante la falta de pistas especializadas en México.

Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico, en Beijing 2022, donde también logró avanzar a una final olímpica. En sus manos destaca la medalla de oro en el Challenge Cup 2023, además de múltiples campeonatos nacionales.

Milán-Cortina 2026 marcará otro momento clave en su trayectoria, al ser el primer mexicano en competir en dos ediciones olímpicas de esta disciplina. Su historia ha sido vista como un ejemplo de perseverancia, además de llamar la atención por integrar elementos culturales mexicanos en sus rutinas.

Sarah Schleper: estadounidense que siempre representa a México en la nieve

En el esquí alpino, México contará nuevamente con Sarah Schleper de Gaxiola, atleta naturalizada mexicana, nacida en Estados Unidos. Especialista en slalom y slalom gigante, ha entrenado durante años en Europa y Norteamérica.

Schleper suma cinco participaciones olímpicas previas: Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018, lo que la coloca entre las mujeres con más presencias olímpicas en esquí alpino a nivel mundial.

Su trayectoria ha sido clave para que México mantenga presencia constante en los Juegos Olímpicos de Invierno, aportando experiencia y visibilidad internacional en un deporte poco practicado en el país.

Regina Martínez: resistencia mexicana en el esquí de fondo

En el esquí de fondo, una de las disciplinas más exigentes del programa olímpico, México contará con Regina Martínez, atleta mexicana especializada en pruebas de larga distancia sobre nieve.

Ante la falta de infraestructura en el país, su formación y competencias se han desarrollado principalmente en Europa, donde ha participado en eventos oficiales de la FIS y acumulado los puntos necesarios para su clasificación olímpica.

Su presencia en Milán-Cortina 2026 representa un avance para el esquí de fondo mexicano, una disciplina con participación históricamente limitada, y refleja años de disciplina, constancia y adaptación a climas extremos.

Allan Corona: preparación específica en la nieve

La delegación se completa con Allan Corona, también competidor de esquí de fondo y de nacionalidad deportiva mexicana. Su preparación se ha dado principalmente fuera del país, en escenarios con tradición en deportes invernales.

Corona ha participado de forma constante en competencias internacionales avaladas por la FIS, acumulando experiencia y puntos rumbo a la clasificación olímpica. Junto con Regina Martínez, forma parte del grupo que ha dado continuidad a la presencia de México en esta disciplina.

Su participación subraya el esfuerzo de atletas que, sin apoyo estructural amplio ni tradición nacional, logran mantenerse en el alto rendimiento gracias a la disciplina y la preparación sostenida.

Con cuatro atletas en distintas disciplinas, México volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, en una edición que combina experiencia, debutantes y trayectorias marcadas por la perseverancia.

Milán-Cortina 2026 será una nueva oportunidad para que el país siga construyendo presencia en el olimpismo invernal, aun en condiciones adversas y con recursos limitados.