Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario, fechas y horarios de los juegos de México

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 es la sexta y más grande edición del torneo, contando con 20 equipos; al menos dieciséis de éstos, clasificaron entre los cuatro primeros de su grupo en la edición del año 2023, mientras que los equipos restantes arribarón mediante el torneo clasificatorio.

Esta competencia internacional seguirá el formato de una primera ronda que se divide en cuatro grupos. Cada equipo jugará cuatro enfrentamientos; los dos mejores dentro del grupo, avanzarán a la siguiente ronda.

México, con un roster ya confirmado, jugará en el Grupo B del torneo, disputándose el pase al siguiente nivel contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia.

Fechas y horarios de los partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Tal como ha sido en ediciones pasadas de la competencia internacional, los equipos de cada grupo disputarán cuatro juegos durante la primera ronda.

En el caso de México, que forma parte del Grupo B y jugará en el Daikin Park de Houston, sus enfrentamientos agendado en el calendario oficial son los siguientes:

México vs Gran Bretaña. Viernes 6 de marzo a las 12:00 horas, horario CDMX.

México vs Brasil. Domingo 8 de marzo a las 18:00 horas de la tarde.

México vs Estados Unidos. Lunes 9 de marzo a las 18:00 horas.

México vs Italia. Miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas.

¿Cuál es la fecha y horario para los juegos de todos los equipos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El calendario completo de todos los juegos fue liberado en el portal oficial de la competencia, dividido por cada grupo para la primera ronda; puedes acceder a la información mediante este enlace.

Por otra arte, las sedes y equipos que jugarán en estos grupos, son:

Grupo A. Sede San Juan, Puerto Rico. Cuba, Canadá, Puerto Rico, Panamá y Colombia.

Sede San Juan, Puerto Rico. Cuba, Canadá, Puerto Rico, Panamá y Colombia. Grupo C. Sede Tokyo, Japón. Australia, Japón, Corea del Sur, República Checa y China Tapéi.

Sede Tokyo, Japón. Australia, Japón, Corea del Sur, República Checa y China Tapéi. Grupo D. Sede Miami, Florida. Venezuela, Países Bajos, República Dominicana, Nicaragua e Israel.

El torneo comenzará el 5 de marzo en el Tokyo Dome, inaugurado por el enfrentamiento entre Australia y China Taipéi.

¿Dónde podré ver los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México?

Después del juego inaugural en Japón, el resto de los enfrentamientos iniciarán a partir del 6 de marzo en las otras sedes del torneo internacional.

En México, podrás seguir el rumbo de la competencia a través de los siguientes medios de televisión abierta y servicios de streaming: