Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿dónde ver la transmisión en vivo de las competencias? (@rebecamaccise - Comité Olímpico Mexicano)

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero en Milano-Cortina, Italia.

Esta competición es el mayor evento para los deportes de hielo y nieve, y en esta edición habrá participación de la delegación mexicana con Donovan Carrillo en patinaje artístico, Regina Martínez en esquí de fondo y la pareja madre e hijo, Sara Schieper y su hijo Lasse Gaxiola, en slalom gigante.

Ya te compartimos el calendario y horarios de los deportistas que representarán a México en esta contienda olímpica italiana.

Si eres un apasionado de los deportes de invierno, te diremos cómo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.





Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿dónde y cómo ver?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con sede en Milán y Cortina, Italia, se podrán disfrutar a través de Canal 9 de televisión abierta y en diversas plataformas de streaming, como Claro Sports y ViX.

Italia se encuentra siete horas adelante respecto al horario del centro de México, por lo que las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se transmitirán en madrugada o primeras horas de la mañana para el público mexicano.

Esto significa que pruebas programadas por la tarde o noche en Italia podrán verse en México entre la 1:00 y 7:00 horas, aproximadamente, un factor importante a considerar para seguir en vivo la participación de la delegación mexicana y los eventos más destacados del programa olímpico.

México en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Este viernes 6 de febrero se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Un evento revelador y disruptivo, donde México estuvo presente a pesar de tratarse de deportes poco practicados en el país, debido a las condiciones climatológicas y al nivel de especialización que exigen.

Hace poco, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la conferencia matutina a los cuatro representantes de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos invernales de Italia.

Durante un acto protocolario se llevó a cabo el abanderamiento formal de los integrantes de los deportes que representarán a México en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno.

Fue hace unas horas que el Consulado General de México en Milán (Consulmex Milán) compartió en su cuenta de X la participación de la delegación mexicana en el desfile de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Además, en las imágenes compartidas por el Comité Olímpico Mexicano se observa a Donovan Carrillo, representante de la delegación mexicana, vistiendo el uniforme nacional durante el desfile.

Antes de Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo se roba la pasarela olímpica y presume el uniforme de México ante el mundo 🇲🇽✨ pic.twitter.com/lSjO4IZtiT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 5, 2026

Con una chamarra diseñada con estilo huichol, Donovan Carrillo, representante de México en patinaje artístico, saluda sonriente a los asistentes de la pasarela olímpica en Italia.