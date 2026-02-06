Deportes

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 arrancaron en Italia y México participa con cuatro representantes. Te contamos dónde ver las competencias en vivo.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿dónde ver la transmisión en vivo de las competencias?

Por Edgar Cruz
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿dónde ver la transmisión en vivo de las competencias? (@rebecamaccise - Comité Olímpico Mexicano)

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero en Milano-Cortina, Italia.

Esta competición es el mayor evento para los deportes de hielo y nieve, y en esta edición habrá participación de la delegación mexicana con Donovan Carrillo en patinaje artístico, Regina Martínez en esquí de fondo y la pareja madre e hijo, Sara Schieper y su hijo Lasse Gaxiola, en slalom gigante.

Ya te compartimos el calendario y horarios de los deportistas que representarán a México en esta contienda olímpica italiana.

Si eres un apasionado de los deportes de invierno, te diremos cómo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.


Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿dónde y cómo ver?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con sede en Milán y Cortina, Italia, se podrán disfrutar a través de Canal 9 de televisión abierta y en diversas plataformas de streaming, como Claro Sports y ViX.

Italia se encuentra siete horas adelante respecto al horario del centro de México, por lo que las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se transmitirán en madrugada o primeras horas de la mañana para el público mexicano.

Esto significa que pruebas programadas por la tarde o noche en Italia podrán verse en México entre la 1:00 y 7:00 horas, aproximadamente, un factor importante a considerar para seguir en vivo la participación de la delegación mexicana y los eventos más destacados del programa olímpico.

México en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Este viernes 6 de febrero se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Un evento revelador y disruptivo, donde México estuvo presente a pesar de tratarse de deportes poco practicados en el país, debido a las condiciones climatológicas y al nivel de especialización que exigen.

Hace poco, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la conferencia matutina a los cuatro representantes de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos invernales de Italia.

Durante un acto protocolario se llevó a cabo el abanderamiento formal de los integrantes de los deportes que representarán a México en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno.

Fue hace unas horas que el Consulado General de México en Milán (Consulmex Milán) compartió en su cuenta de X la participación de la delegación mexicana en el desfile de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Además, en las imágenes compartidas por el Comité Olímpico Mexicano se observa a Donovan Carrillo, representante de la delegación mexicana, vistiendo el uniforme nacional durante el desfile.

Con una chamarra diseñada con estilo huichol, Donovan Carrillo, representante de México en patinaje artístico, saluda sonriente a los asistentes de la pasarela olímpica en Italia.

Tendencias