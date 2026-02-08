Tabla general y resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

En las próximas semanas, el Clausura 2026 de la Liga MX seguirá dando momentos de emoción y estrategias, pero al concluir la Jornada 5, ya hay un panorama claro que comenzará a definir los destinos de cada equipo dentro de este torneo lleno de goles y sorpresas. Después de cinco jornadas, la tabla general mostrará tendencias que influirán en las próximas semanas de competencia y que marcarán la ruta hacia la tan ansiada Liguilla.
Los encuentros previos a esta jornada habrán dejado también un saldo rico en goles y espectáculo: desde la goleada de Tigres UANL sobre Santos Laguna con un marcador contundente, hasta la intensa pelea entre Toluca y Cruz Azul que se saldará con un empate 1-1.
No obstante, en esta nota te presentamos el balance general de esta Jornada 5 y cómo quedó la tabla tras la tanda de partidos, suspendidos este domingo por la celebración del Super Bowl.
Resultados de la Jornada 5 de la Liga MX hoy
- Tigres 5-1 Santos
- Necaxa 4-1 San Luis
- Tijuana 0-0 Puebla
- Mazatlán 1-2 Chivas
- Querétaro 2-0 León
- Toluca 1-1 Cruz Azul
- Atlas 2-2 Pumas
- Pachuca 2-0 Juárez
- América 1-0 Monterrey
¿Cómo va la tabla general hasta el momento?
- Chivas
- Tigres
- Cruz Azul
- Atlas
- Pumas
- Toluca
- Pachuca
- América
- Monterrey
- Tijuana
- Necaxa
- Querétaro
- Puebla
- San Luis
- Juárez
- León
- Santos
- Mazatlán
¿Quién es líder de la Jornada 5 del Clausura 2026?
La tabla evidencia el dominio absoluto del Guadalajara hasta el esfuerzo por escapar de los últimos lugares, como el de Mazatlán FC. A medida que avance el torneo, estas posiciones servirán como punto de partida para medir la consistencia y la capacidad de respuesta de cada club.