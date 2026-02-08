Deportes

Consulta cómo quedó la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 5. Te presentamos posiciones, resultados, líderes de la clasificación de esta jornada

Tabla general y resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

Por Fernando Huacuz
Así se disputará la quinta fecha del campeonato del futbol mexicano.
Jornada 5, Liga MX | Clausura 2026 Así se disputará la quinta fecha del campeonato del futbol mexicano.

En las próximas semanas, el Clausura 2026 de la Liga MX seguirá dando momentos de emoción y estrategias, pero al concluir la Jornada 5, ya hay un panorama claro que comenzará a definir los destinos de cada equipo dentro de este torneo lleno de goles y sorpresas. Después de cinco jornadas, la tabla general mostrará tendencias que influirán en las próximas semanas de competencia y que marcarán la ruta hacia la tan ansiada Liguilla.

Los encuentros previos a esta jornada habrán dejado también un saldo rico en goles y espectáculo: desde la goleada de Tigres UANL sobre Santos Laguna con un marcador contundente, hasta la intensa pelea entre Toluca y Cruz Azul que se saldará con un empate 1-1.

No obstante, en esta nota te presentamos el balance general de esta Jornada 5 y cómo quedó la tabla tras la tanda de partidos, suspendidos este domingo por la celebración del Super Bowl.

Resultados de la Jornada 5 de la Liga MX hoy

  • Tigres 5-1 Santos
  • Necaxa 4-1 San Luis
  • Tijuana 0-0 Puebla
  • Mazatlán 1-2 Chivas
  • Querétaro 2-0 León
  • Toluca 1-1 Cruz Azul
  • Atlas 2-2 Pumas
  • Pachuca 2-0 Juárez
  • América 1-0 Monterrey

¿Cómo va la tabla general hasta el momento?

  1. Chivas
  2. Tigres
  3. Cruz Azul
  4. Atlas
  5. Pumas
  6. Toluca
  7. Pachuca
  8. América
  9. Monterrey
  10. Tijuana
  11. Necaxa
  12. Querétaro
  13. Puebla
  14. San Luis
  15. Juárez
  16. León
  17. Santos
  18. Mazatlán

¿Quién es líder de la Jornada 5 del Clausura 2026?

La tabla evidencia el dominio absoluto del Guadalajara hasta el esfuerzo por escapar de los últimos lugares, como el de Mazatlán FC. A medida que avance el torneo, estas posiciones servirán como punto de partida para medir la consistencia y la capacidad de respuesta de cada club.

Tendencias