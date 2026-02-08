Tabla general y resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

Jornada 5, Liga MX | Clausura 2026 Así se disputará la quinta fecha del campeonato del futbol mexicano.

En las próximas semanas, el Clausura 2026 de la Liga MX seguirá dando momentos de emoción y estrategias, pero al concluir la Jornada 5, ya hay un panorama claro que comenzará a definir los destinos de cada equipo dentro de este torneo lleno de goles y sorpresas. Después de cinco jornadas, la tabla general mostrará tendencias que influirán en las próximas semanas de competencia y que marcarán la ruta hacia la tan ansiada Liguilla.

Los encuentros previos a esta jornada habrán dejado también un saldo rico en goles y espectáculo: desde la goleada de Tigres UANL sobre Santos Laguna con un marcador contundente, hasta la intensa pelea entre Toluca y Cruz Azul que se saldará con un empate 1-1.

No obstante, en esta nota te presentamos el balance general de esta Jornada 5 y cómo quedó la tabla tras la tanda de partidos, suspendidos este domingo por la celebración del Super Bowl.

Resultados de la Jornada 5 de la Liga MX hoy

Tigres 5-1 Santos

Necaxa 4-1 San Luis

Tijuana 0-0 Puebla

Mazatlán 1-2 Chivas

Querétaro 2-0 León

Toluca 1-1 Cruz Azul

Atlas 2-2 Pumas

Pachuca 2-0 Juárez

América 1-0 Monterrey

¿Cómo va la tabla general hasta el momento?

Chivas Tigres Cruz Azul Atlas Pumas Toluca Pachuca América Monterrey Tijuana Necaxa Querétaro Puebla San Luis Juárez León Santos Mazatlán

¿Quién es líder de la Jornada 5 del Clausura 2026?

La tabla evidencia el dominio absoluto del Guadalajara hasta el esfuerzo por escapar de los últimos lugares, como el de Mazatlán FC. A medida que avance el torneo, estas posiciones servirán como punto de partida para medir la consistencia y la capacidad de respuesta de cada club.