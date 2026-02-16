¿No alcanzaste número para el Medio Maratón CDMX 2026?: estos son otros 21k que puedes hacer este año

Medio Maratón CDMX Existen otras opciones para correr 21 kilómetros en la Ciudad de México, más allá de l Medio Maratón anual de la CDMX.

Oficialmente y en tiempo récord, el Medio Maratón de la Ciudad de México vendió 30 mil números para este evento deportivo. La comunidad runner agotó los folios de inscripción a sólo unas horas de que salieron a la venta, algo inédito para los 21 k de la capital del país, lo que generó molestias e inconformidades por los problemas que tuvieron las plataformas oficiales para poder realizar el pago. Ahora, si tú fuiste una de las personas que se quedó con las ganas, existen otras opciones para hacer esta distancia en las calles de la CDMX.

Los eventos de Running continúan popularizándose en México. Ya sea por reto deportivo, moda o “FOMO”, miles de personas buscan vivir la experiencia de salir a correr junto a otras miles de personas y llegar a la meta. Desde carreras temáticas y caminatas recreativas de 3 kilómetros, hasta maratones, prácticamente cada fin de semana hay nuevas opciones. Sin embargo, el medio maratón es una de las distancias más especiales y no siempre aparecen en el calendario. Te decimos cuáles puedes correr todavía si no has alcanzado número para el 21k de CDMX.

Medio Maratón Kardias TUDN | 22 de marzo

Con más de una década de historia, la carrera Kardias se ha convertido ya en una habitual en el calendario runner de la Ciudad de México. El evento, organizado por TUDN y Kardias, también tiene una causa social, pues parte del dinero recaudado por las inscripciones se dedica a bridar ayuda médica a más de 18 mil infancias con enfermedades cardiacas. Además, se mantiene con uno de los precios más accesibles actualmente, ahora que el incremento de participación también ha repercutido en los precios. Su ruta, que comienza desde la Estela de Luz del Paseo de la Reforma y que pasa por Chapultepec comparte tramos con el 21k de la CDMX, por lo que todavía es una opción viable si no adquiriste número.

Medio Maratón Emoción Deportiva | 17 de mayo

Una opción menos popular, pero igual de retadora es el Medio Maratón de Emoción Deportiva. Una de las principales organizadoras de estos eventos en nuestro país tiene su propio 21k en la capital del país. La ruta, todavía por definir, será en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México con la posibilidad de elegir playera de manga corto o sin mangas en la entrega de kits.

Medio Maratón del Día del Padre | 21 de junio

Otro de los eventos de running con más tradición en nuestro país. El medio maratón del día del padre, organizado por la asociación de corredores del Bosque del Tlalpan regresa este 2026 para celebrar su edición número 44. A casi medio siglo de haber iniciado, esta carrera tiene una de las rutas más desafiantes, bajando desde Perisur en dirección al sur por el Periférico casi hasta Cuemanco y regresando de nueva cuenta el centro comercial. Aquí puedes correr en categoría padre-hijo / padre-hija para tener una celebración especial del Día del Padre corriendo.

21k Rock N’Roll Mexico City | 13 de diciembre

Si el rock y el running son tu pasión, esta carrera es para ti. El Rock N’ Roll series regresa a la capital del país por segundo año consecutivo. Esta carrera es conocida por dar algunas de las medallas más vistosas del calendario así como brindar un concierto de Rock para quienes concluyen la ruta, misma que también va por el Paseo de la Reforma. Por otra parte, este evento tuvo polémica el año pasado por la falta de abastecimiento de hidratación durante el recorrido así como el precio de inscripción (70 dólares), siendo una de las más costosas.

After Dark Tour Nike | Por confirmar

Aunque todavía no se ha hecho oficial, miles de corredoras están esperando una nueva edición del After Dark Tour luego del éxito del año pasado. Esta carrera se realizó en sólo unas cuantas ciudades en todo el mundo, siendo la CDMX una de ellas. El evento es exclusivamente para mujeres y se realiza en el circuito de Ciudad Universitaria durante la noche. La música, las luces neón y el ambiente lluvioso convirtieron a este evento en uno de los mejores runner de todo el 2025, pro en este año todavía no se ha anunciado la posible fecha de realización.

21k ESPN Run | Por confirmar

Desde hace un par de años, el famoso canal de eventos deportivos regresó con su icónica de “Runaholics”. Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la edición de este 2026, esta carrera suele llegar entre octubre y noviembre, por lo que todavía podría faltar algún tiempo para que se den a conocer los detalles de este 2026.

21k Raíces de fuego | Por confirmar

En el 2025, el Gobierno de la Ciudad de México celebró una serie de eventos deportivos de “México imparable”, siendo unos de loas más destacados el 21k de “Raíces de Fuego”. Con una temática que refuerza la identidad nacional y de los pueblos originarios, la carrera se realizó el pasado 7 de diciembre arrancando desde el Zócalo Capitalino y pasando por sitios emblemáticos de la CDMX. Para este año, todavía no se ha confirmado si se volverá a realizar.