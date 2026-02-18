Boletos para los San Francisco 49’ers en México: así te puedes registrar para tener acceso a la preventa del partido de la NFL

San Francisco 49ers en México El portal oficial de la NFL lanzó un registro para desbloquear el acceso anticipado a la preventa del partido.

La incertidumbre respecto a qué equipo de la NFL jugaría de local en México para uno de los partidos de la temporada regular llegó a su fin este miércoles 18 de febrero, pues San Francisco 49’ers fueron confirmados por la NFL como el equipo local en la Ciudad de México, teniendo por escenario al Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca.

Tras el anuncio, el público mexicano fanático del fútbol americano no tardó en expresar su emoción por el próximo evento e investigar acerca del proceso que deberá seguirse para conseguir una entrada al partido de la temporada regular de la NFL en CDMX.

¿Habrá preventa para el partido de los San Francisco 49’ers en Ciudad de México?

Dado que se trata del Estadio Banorte como campo designado para el partido de temporada regular, se ha especulado que este enfrentamiento de la NFL contará con una preventa exclusiva para las personas afiliadas a esta institución bancaria, tal como ha sucedido en otros eventos deportivos o conciertos.

Hasta el momento, el portal oficial de la NFL lanzó un registro para desbloquear el acceso anticipado a la preventa del partido, además de que este registro también otorgará paso a la preventa de merch oficial y contar con ofertas especiales del evento.

Los leímos y no queríamos que estuvieran tristes 🥰



Hoy es un buen día para ser un Fiel mexicano, cómo de que no.#FTTB x #NFLMexicoCityGame pic.twitter.com/Ds5TARxRhq — 49ers en Español (@49ersESP) February 18, 2026

En cuanto al rival que San Francisco enfrentará en México, las apuestas destacan a Las Vegas Raiders o Denver Broncos, aunque hay más equipos de la NFL en lista que podrían robarse el lugar contra los 49’ers.

¿Qué es lo que necesitas para el registro a la preventa de San Francisco 49’ers en CDMX?

En el portal oficial, los siguientes datos personales son solicitados durante el registro para el partido de los San Francisco 49’ers en Ciudad de México:

Nombre y apellidos.

Correo electrónico.

Fecha de nacimiento.

País, estado y código postal.

Idioma preferido.

Equipo preferido.

Entradas en las que estás interesado o interesada.

Puedes acceder al registro siguiendo la dirección de este enlace, recordando que este proceso no te garantiza los boletos oficiales, sino que se trata únicamente de un acceso a la preventa, según lo menciona la NFL en su página oficial.