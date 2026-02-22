Querétaro vs FC Juárez: se suspende partido de la Jornada 7 Liga MX por muerte de El Mencho

Suspenden partido de Querétaro vs FC Juárez Fotoarte: La Crónica

Este domingo 22 de febrero de 2026, lo que debía ser una jornada emocionante de Liga MX Clausura 2026 quedó marcado por la incertidumbre y el impacto de la violencia en el país. El partido entre Querétaro FC y FC Juárez, programado en el Estadio La Corregidora para las 19:00 horas de la Jornada 7 del Clausura, fue suspendido y reprogramado por motivos de seguridad tras la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los disturbios que siguieron al operativo militar en Jalisco.

¿Por qué se suspendió el partido Querétaro vs FC Juárez?

La Liga BBVA MX emitió un comunicado oficial en redes sociales anunciando que el duelo entre los Gallos Blancos y los Bravos de Juárez, correspondiente a la séptima jornada del Clausura 2026, no se jugará este domingo, y será reprogramado con fecha y hora por definir.

La medida responde a una ola de violencia generalizada en diversas entidades del centro y occidente de México, incluida Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Colima, tras el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, uno de los capos más buscados del país y con una histórica influencia criminal.

Cabe destacar que también se pospusieron otros encuentros deportivos programados para este domingo, incluyendo el Clásico Nacional femenil entre Chivas y América de la Liga MX Femenil, así como duelos de la Liga de Expansión MX y otros eventos en Jalisco y ciudades cercanas.

¿Cuándo se reprograma el partido Querétaro vs FC Juárez?

Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente una nueva fecha ni horario para el encuentro. La Liga MX continuará evaluando las condiciones de seguridad antes de confirmar cuándo podrá llevarse a cabo el partido en el Estadio La Corregidora.