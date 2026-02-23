George Pickens recibirá etiqueta de jugador franquicia con los Dallas Cowboys: esto es lo que implica

George Pickens El futuro del receptor abierto de los Cowboys permanece todavía incierto de cara al inicio de la agencia libre de la NFL.

Como ya lo dijo el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, el equipo es una “telenovela 24/7” y la historia de este año en agencia libre es George Pickens. El receptor abierto viene de tener su mejor temporada en la NFL y llegó el momento de negociar si permanecerá en la ofensiva comandada por Dak Prescott. De acuerdo con el vicepresidente de la franquicia, se están preparando para darle esta designación al jugador para mantenerlo al menos un año más con el equipo.

George Pickens se queda en Dallas con la etiqueta franquicia

La semana pasada, la NFL abrió el periodo para que los equipos pusieran esta designación en alguno de sus jugadores. Sin embargo, desde hace semanas, prensa especializada en Texas informó que el equipo estaba considerando a George Pickens como el única candidato a recibirla para evitar que se convirtiera en agente libre.

Ahora, el vicepresidente e hijo del dueño del equipo, Stephen Jones, habló al respecto del futuro de ‘GP3’ en los Cowboys luego de ser cuestionado sobre la etiqueta que colocarán al jugador:

“Requiere tiempo. Queremos a Pickens aquí, lo amamos y creo que él quiere estar aquí (…) Hemos tenido a jugadores que juegan con la etiqueta y algunos con los que logramos hacer un acuerdo. Puede salir de las dos formas. Vamos a seguir analizando la situación y ver qué es lo que sigue”.

Este año, el equipo ya extendió a su corredor titular Javonte Williams por 24 millones de dólares y tres años previo al inicio de la agencia libre el próximo 9 de marzo. También, se espera que lleguen a un acuerdo con el pateador Brandon Aubrey.

¿Qué significa para George Pickens recibir la etiqueta de jugador franquicia?

Esta estrategia de negociación en la NFL es muy común cuando los equipos tienen a un jugador que está próximo a convertirse en agente libre. Al recibir esta designación, el elemento está “obligado” a quedarse al menos por un año más, pero las cosas no siempre resultan iguales.

En un primer escenario, George Pickens podría firmar su contrato de jugador franquicia y estaría recibiendo de forma completa y garantizada el promedio de los cinco sueldos más altos de su posición, que este año equivalen a 28 millones de dólares. Estos afectarían directamente el tope salarial de los Cowboys.

También, existe la posibilidad de que el equipo sólo esté haciendo esto para ganar un poco más de tiempo y consiga un acuerdo a largo plazo con el jugador. En este escenario, Pickens todavía podría recibir un contrato multi anual antes del inicio de la campaña y quedarse más de un año con el equipo que ahora dirige Brian Schottenheimer.

La situación más complicada es si el jugador no desea firmar su contrato de jugado franquicia y decide no presentarse a entrenamientos y partidos para comenzar a generar presión con la directiva. Pickens podría perderse todo el año si así lo desea, tal como ocurrió con Le’Veon Bell en 2018 cuando fue etiquetado por los Pittsburgh Steelers.

También, existe la posibilidad que, una vez que haya sido etiquetado, los Cowboys lo intercambien a un equipo que sí esté dispuesto a ofrecerle una extensión multi anual como uno de los mejores pagados de la posición.