Blindan a la Selección Mexicana en Querétaro: así será el operativo de seguridad para su partido ante Islandia

México vs Islandia El enfrentamiento amistoso México vs Islandia se jugará esta noche en Querétaro; autoridades de la Guardia Nacional arriban al Estadio La Corregidora.

Esta noche se llevará a cabo el enfrentamiento amistoso México vs Islandia en Querétaro, como parte de su preparación estratégica para la Copa del Mundo 2026, por lo que autoridades de defensa del país arribaron al Estadio La Corregidora para resguardar la seguridad de los presentes en el evento deportivo.

Durante el fin de semana, Querétaro fue uno de los estados que experimentó la violencia producida tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, por lo que el recinto contará con la protección de elementos de seguridad para el partido amistoso con Islandia.

Violencia en Querétaro el domingo 22 de febrero

El domingo 22 de febrero del año presente, se produjo una serie de actos violentos en diversos estados del país por parte de los integrantes del CJNG como respuesta a la captura y muerte de su líder, popularmente conocido como “El Mencho”.

Querétaro fue uno de los estados afectados, destacando el ataque a una tienda de conveniencia Oxxo y dos eventos realizados en la Carretera Federal 57, por lo que el gobierno estatal decidió cancelar las clases en todos los sectores académicos durante el lunes 23 de febrero, además de coordinarse con la Guardia Nacional para responder a la violencia en el estado.

Debido a esto, se puso en duda si el partido amistoso contra Islandia continuaría según lo programado, por lo que las autoridades confirmaron su pronta realización este miércoles 25 de febrero.

México vs Islandia continúa en pie: la Guardia Nacional arriba al Estadio La Corregidora

De acuerdo con el reporte difundido por el periodista Mario Guerrero de AS México, las selecciones de ambos países arribaron al Estadio La Corregidora para reconocimiento de campo durante la tarde y noche de ayer.

Aproximadamente al mismo tiempo, elementos de la Guardia Nacional se acercaron en camionetas para resguardar las inmediaciones del estadio donde se llevará a cabo el enfrentamiento amistoso.

Seguridad en Querétaro Elementos de la Guardia Nacional arriban al Estadio La Corregidora. (AS México)

Aunque las autoridades de defensa del país eran pocas la noche del martes, se espera que este miércoles aumente la seguridad alrededor del recinto deportivo para resguardar tanto a los y las asistentes al partido, como a los jugadores y elementos de ambos equipos.

Dado que no se han suscitado nuevos actos de violencia en Querétaro y se cuenta con la seguridad de la Guardia Nacional en el exterior del estadio, el enfrentamiento México vs Islandia seguirá la agenda programada: hoy a las 20:00 horas de la noche.