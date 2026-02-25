México vs Islandia: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Selección Mexicana (X: @miseleccionmx - landvaettir.ksi.is)

Como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, la Selección Mexicana se enfrenta a Islandia este miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

El Tri, comandado por el Vasco Aguirre, aprovechará el encuentro amistoso para ordenar las piezas de cara al partido contra Portugal. Ambos duelos de preparación resultan cruciales para llegar lo mejor preparados al partido inaugural frente a Sudáfrica.

México vs Islandia hoy: horario del partido de la Selección este 25 de febrero

La Selección Nacional de México se alista para su partido de preparación ante su similar de Islandia, que se disputará este miércoles en el Estadio La Corregidora en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Durante conferencia de prensa, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de futbol, anunció que la lista de jugadores para el Mundial FIFA 2026 ya está prácticamente definida.

“La lista final está prácticamente definida, hay muy pocos espacios y ojalá mañana individualmente tengan un buen rendimiento todos. Espero que muestren individualmente condiciones”, dijo el Vasco, respecto al partido amistoso contra la selección islandesa.

¿Cómo y dónde ver en vivo hoy el partido de México vs Islandia?

El partido de México este miércoles 25 de febrero será transmitido completamente en vivo por televisión abierta. Será a través de Canal 5 por TUDN, y en Azteca 7, canal donde la televisora de Salinas Pliego transmitirá el encuentro.

Si te interesa ver la transmisión vía streaming, será por medio de VIX Premium, donde podrás seguir al conjunto de Aguirre, quien sentenció que será estricto en el planteamiento del combinado nacional que represente a México en la contienda mundialista.

“El que venga a la Selección y no venga motivado, no me sirve. No necesito motivar a nadie, somos mexicanos, orgullosamente mexicanos. Tenemos un Mundial en casa en unos meses; el que no entienda esto como una oportunidad histórica en su carrera deportiva, no me sirve”, expresó el timonel del Tri durante la conferencia de prensa previa al partido de hoy.