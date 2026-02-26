¡Última Oportunidad! Fase final de venta de boletos para el Mundial FIFA 2026 será en abril

Fase final para la compra de boletos al Mundial 2026 A través de un correo electrónico, la FIFA anunció a usuarios previamente registrados en el torneo que se abrirá una “venta de última hora” para comprar entradas al Mundial 2026.

Recientemente, la FIFA informó a través de correo electrónico a los usuarios y usuarias que se registraron en las fases anteriores de la venta de boletos para Copa del Mundo 2026 que se abrirá una nueva ventana extraordinaria para conseguir las entradas a los enfrentamientos de las sedes registradas en la tercera fase de este sorteo.

¿Aún hay boletos disponibles para el Mundial FIFA 2026?

Este magno evento deportivo enfocado en celebrar el fútbol, así como el encuentro y unión de países, tiende a presentar alta demanda en cada edición sin importar el país sede que se lleve a cabo, por lo que la venta de boletos para este 2026 alcanzó la transacción de más de dos millones de boletos tan sólo en sus primeras dos fases.

Tras la conclusión de la tercera fase, millones de aficionados y aficionadas alrededor del mundo tuvieron que renunciar a la ilusión de conseguir entrada para el torneo internacional de fútbol, sin embargo, su registro en las fases previas les ha otorgado una última oportunidad para obtener los boletos soñados.

No obstante, en caso de que no desees dejar el resultado a la suerte, también puedes acceder al portal de reventa oficial que ofrece la FIFA para negociar entradas a los partidos de tu interés.

¿Cuándo será la venta final y exclusiva de boletos para el Mundial FIFA 2026?

Los y las fans del deporte que difundieron mediante redes sociales el correo que recibieron por parte del organismo de fútbol internacional, destacaron que la ventana extraordinaria para la fase final de venta de boletos al Mundial de Fútbol 2026 podría iniciar este jueves 26 de enero, sin embargo, un nuevo comunicado de la FIFA confirmó la verdadera fecha para esta última oportunidad en el torneo.

Correo electrónico FIFA La FIFA abrirá una nueva ventana extraordinaria para conseguir entradas a la Copa del Mundo 2026.

La fase de “venta de última hora” para obtener las entradas a las sedes registradas en la tercera fase del torneo de la FIFA para la venta de boletos al Mundial 2026, iniciará el jueves 2 de abril del año presente a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Hasta entonces, el portal oficial de venta permanecerá cerrado lo que resta de febrero y todo el mes de marzo, por lo que la información completa acerca de esta oportunidad adicional y exclusiva se encontrará en el correo electrónico en tu bandeja de entrada, por lo que es importante revisar la sección de spam en caso de que te hayas registrado en las fases previas y no encuentres el mensaje.