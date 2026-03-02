Clásico Mundial de Béisbol 2026: fechas, horarios y rivales de México

Clásico Mundial de Béisbol 2026 El debut de México será el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 es la sexta y más grande edición del torneo al contar con 20 equipos; al menos dieciséis de éstos, clasificaron entre los cuatro primeros de su grupo en la edición del año 2023, mientras que los equipos restantes arribaron al torneo mediante el torneo clasificatorio.

México fue uno de los equipos asegurados desde el inicio para el Clásico Mundial de este año, ya que su histórica actuación en la edición anterior (2023) los llevó al tercer lugar de la competencia internacional, una hazaña que pretenden repetir este mundial.

Con un roster ya confirmado, el equipo de México jugará en el Grupo B del torneo, disputándose el pase al siguiente nivel contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia.

¿Qué día empieza y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El torneo comenzará el 5 de marzo en el Tokyo Dome, inaugurado por el enfrentamiento entre Australia y China Taipéi.

Después del juego inaugural en Japón, el resto de los enfrentamientos iniciarán a partir del 6 de marzo en las otras sedes del torneo internacional:

Sede San Juan, Puerto Rico.

Sede Miami, Florida.

Sede Houston, Texas.

Desde México, podrás seguir el rumbo de la competencia a través de los siguientes medios de televisión abierta y servicios de streaming:

Canal YouTube de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Canales TUDN.

Plataforma ViX.

¿Dónde y cuándo debutará México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Esta competencia internacional seguirá el formato de una primera ronda que se divide en cuatro grupos. Cada equipo jugará cuatro enfrentamientos; los dos mejores dentro del grupo, avanzarán a la siguiente ronda.

Los colores que se van a defender 🔥🔥 pic.twitter.com/aQNwW3FMtE — MLB México (@MLB_Mexico) February 6, 2026

En el caso del equipo Tricolor mexicano, que forma parte del Grupo B y jugará en el Daikin Park de Houston, su debut en el torneo será el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál es el calendario completo y rivales de México en la Fase de Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Tal como ha sido en ediciones pasadas de la competencia internacional, los equipos de cada grupo disputarán cuatro juegos durante la primera ronda y únicamente los dos mejores dentro del grupo avanzarán al siguiente nivel del Clásico Mundial de Béisbol, un escalón que México saltó con eficacia en el 2023.

Después de su debut el 6 de marzo contra Gran Bretaña, los juegos de México en la Fase de Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, está programado para las siguientes fechas y horarios:

México vs Brasil. Domingo 8 de marzo a las 18:00 horas de la tarde.

Domingo 8 de marzo a las 18:00 horas de la tarde. México vs Estados Unidos. Lunes 9 de marzo a las 18:00 horas.

Lunes 9 de marzo a las 18:00 horas. México vs Italia. Miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas.

Mientras que, el calendario completo de todos los juegos está disponible en el portal oficial de la competencia, dividido por cada grupo (A, B, C, D) para la primera ronda.