Atlas vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Atlas vs Tijuana en vivo Jornada 9 Liga MX Fotoarte: La Crónica

En una noche que promete emociones en el corazón de Guadalajara, los rojinegros del Atlas F.C. y los fronterizos Club Tijuana se enfrentan este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Estadio Jalisco, en compromiso correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Previa y pronóstico Atlas vs Tijuana | Partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

Atlas llega a la Jornada 9 con un rendimiento irregular, pero con una constante clara: en casa compite mejor. El equipo rojinegro ha mostrado capacidad ofensiva, aunque su talón de Aquiles sigue siendo la defensa, que concede espacios cuando se parte el bloque. Aun así, el conjunto tapatío entiende que este tipo de partidos —ante rivales directos de media tabla— son los que marcan la diferencia entre pelear Liguilla o quedarse en zona gris del torneo de la Liga MX.

Del otro lado, Club Tijuana llega con una etiqueta incómoda: empata mucho y gana poco. Los Xolos han sido competitivos, pero les ha faltado contundencia en el último tercio. Su fortaleza está en el orden y en cerrar espacios, pero cuando el partido se les exige proponer, suelen sufrir. Como visitantes, su margen de error es mínimo, y cualquier desatención defensiva puede costar caro.

Atlas gana 2-1. O bien, Atlas gana 1-0 o empate 1-1 si los rojinegros no aprovechan sus ventajas.

¿A qué hora juegan Atlas vs Tijuana hoy?

El encuentro arranca a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlas vs Tijuana?

El encuentro entre ambos equipos será transmitido vía streaming por ViX Premium y sigue las esperanzas de ambos equipos de mantener viva su pelea por un lugar en la Liguilla.

Cómo llegan Atlas y Tijuana al duelo

Antes de este Atlas–Tijuana en la Jornada 9, ambos equipos han mostrado trayectorias marcadas por altibajos y necesidades puntuales de puntos:

Atlas

Los rojinegros han tenido un torneo irregular, pero con suficientes destellos para ilusionar a su afición. Hasta antes del partido, Atlas suma 13 puntos tras ocho fechas, con una ofensiva que ha logrado 10 goles aunque también con una defensa que ha recibido 12 tantos.

Jornada 8: derrota 3-1 ante Juárez

Jornada 7: victoria 3-2 sobre Atlético de San Luis

Jornada 6: derrota 3-1 ante Pachuca

Jornada 5: empate 2-2 vs Pumas

Jornada 4: victoria 1-0 frente a Mazatlán

Estas cifras reflejan un equipo que alterna resultados y que en casa ha mostrado carácter para sumar puntos vitales.

Tijuana

Por su parte, los Xolos han tenido un Clausura 2026 menos consistente. Con 9 unidades acumuladas, se ubican en el undécimo lugar, lejos de la zona de clasificación pero con margen para escalar si logran imponerse en partidos clave.

Jornada 8: empate 1-1 contra Pumas

Jornada 7: empate 1-1 vs Mazatlán

Jornada 6: derrota 1-0 ante Toluca

Jornada 5: empate 0-0 con Puebla

Jornada 4: empate 2-2 ante Monterrey

Los cuatro empates en cinco partidos muestran a un equipo que suma con frecuencia, pero sin la contundencia ofensiva para traducir esa estabilidad en victorias que lo coloquen más arriba en la clasificación.

Posibles alineaciones — Atlas vs Tijuana

Basado en plantillas habituales y reportes previos a la Jornada 9, estas son las posibles alineaciones que podrían presentar ambos clubes:

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Ferrareis, Aguirre, Ramírez, Schlegel, Capasso

Mediocampistas: Zaldívar, Rocha, González, Sergio Hernández

Delantero: Eduardo Aguirre

Tijuana

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Bilbao, Vega

Mediocampistas: Tona, Blanco, Castañeda, Rivero, Árciga

Delantero: Nicholson