México vs Dodgers: horario, canal, cómo y dónde ver el juego amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol

México vs Dodgers La Selección Mexicana enfrentará su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles.

Tras haberse enfrentado a los Arizona Diamondbacks y triunfado tres carreras arriba, la Selección Mexicana de Béisbol enfrentará un juego más de preparación para este miércoles 4 de marzo contra los bicampeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

Con el Clásico Mundial de Béisbol a la vuelta de la esquina y un debut programado el viernes 6 de marzo ante la selección de Gran Bretaña, México medirá su calibre en un segundo definitivo juego de preparación ante una de las franquicias más fuertes de la MLB.

¿Dónde y a qué hora será el juego México vs Dodgers?

La Selección Mexicana se enfrentará a los actuales campeones de la Serie Mundial en busca de afinar los últimos detalles de sus piezas rumbo al Clásico Mundial de Béisbol que arrancará esta semana.

¡México lindo y querido! 💚



Nuestros guerreros se quedan con la victoria ante los Arizona Diamondbacks en el primer partido de preparación. 🙌🏻



¡Vamos con todo por Clásico Mundial de Beisbol! 🗣️#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/Y7rYRhOILV — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 3, 2026

El juego amistoso de este miércoles se llevará a cabo en el Camelback Ranch de Phoenix, Arizona, tras haber derrotado a los Arizona Diamondbacks 6-3 el día de ayer, y será a las 14:00 horas, tiempo centro de la Ciudad de México.

¿En qué canal o plataforma ver EN VIVO el juego México vs Dodgers?

Este enfrentamiento, al igual que el juego anterior contra Arizona Diamondbacks, tiene por propósito evaluar el rendimiento de las piezas claves del equipo rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, es decir, definir el orden al bate y ajustar el bullpen para el escenario exigente que enfrentarán en el torneo.

Los canales y/plataformas disponibles en México donde podrás ver a la Selección Mexicana vs Dodgers en vivo, son las siguientes:

Canales por suscripción: ESPN.

ESPN. Plataformas: Disney+, Vix, MLB.TV

Teniendo a los bicampeones de la Serie Mundial como contrincantes este miércoles, el juego amistoso se convertirá en un simulacro real de lo que México hallará en el torneo internacional, por lo que este enfrentamiento es un punto clave e imperdible si eres aficionado al bésbol.