México vs Italia: horario y canal para ver el Clásico Mundial de Beisbol

México vs Italia El último y más importante juego de México en Fase de Grupos se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo; este duelo ante Italia decidirá si la selección Tricolor avanza a cuartos de final.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está en la ronda final de su Fase de Grupos, donde México se medirá por cuarta vez en lo que sería su último y más importante juego dentro de esta primera etapa, teniendo por contrincante a la selección de Italia, quienes arriban invictos tras derrotar a Estados Unidos.

Este enfrentamiento será decisivo para la permanencia de México en el torneo, quienes aún tienen una última oportunidad de repetir la historia que escribieron con su histórica presentación en la edición del 2023, cuando alcanzaron las semifinales de la competenecia internacional.

¿A qué hora es el juego de México vs Italia hoy miércoles 11 de marzo?

El juego se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, con horario programado a las 17:00 horas de este miércoles 11 de marzo, tiempo del centro de México.

-It's win or go home between Team Canada and Team Cuba in Pool A

-Winner of Team Italy vs. Team Mexico to advance to quarterfinals - with outcome determining Team USA's fate

-Team DR, Team Venezuela face off with both at 3-0 in Pool D



It's a HUGE day in the… pic.twitter.com/MVtPEwsVpK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Este encuentro se ha convertido en el juego clave del Grupo B, pues el desempeño de México no sólo determinará su pase a cuartos de final, sino también decidirá el destino de Italia y Estados Unidos en el torneo.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO del juego México vs Italia?

Los aficionados y aficionadas al beisbol podrán seguir la transmisión en vivo de este importante juego mediante televisión abierta, canales por suscripción o plataformas de streaming.

Entre las opciones, se encuentran:

TV abierta: Canal 9.

Canal 9. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: ViX Premium y Disney+ Premium.

La oportunidad de Estados Unidos para asegurar su entrada finalizó con dos carreras abajo ante Italia, lo que brinda a México una última ocasión de brillar en Fase de Grupos durante el juego de esta tarde y obtener su pase a la siguiente etapa.

¿Qué es el “Pacto de Houston” en el México vs Italia?

Debido a que los escenarios posibles del juego entre México e Italia esta tarde definirá también la permanencia de Estados Unidos en el torneo, los y las internautas han apuntado a que se realice un “Pacto de Houston”, una estrategia que podría ser arreglada entre ambos equipos para pasar juntos a cuartos de final, eliminando a la selección estadounidense.

Este “pacto” mencionado por los aficionados, señala una de las posibilidades que llevaría a los dos equipos en juego hacia la siguiente etapa: si México gana y anota 4 carreras o menos, avanzará hacia cuartos de final con Italia como compañero.

En cambio, si México anota 5 o más carreras, Estados Unidos será quien pase a la siguiente etapa, un escenario que dispara la incertidumbre y eleva la expectativa en este último juego del Grupo B.