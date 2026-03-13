México vs Portugal: hay una nueva pista para saber si viene Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo 'CR7' se encuentra en Madrid recuperándose de una lesión del tendón de la corva.

Estamos a días de que se realice la primera Fecha FIFA de este 2026, donde México estará enfrentando a Portugal y Bélgica en partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo. El suspenso continúa sobre si Cristiano Ronaldo estará presente en el enfrentamiento que reinaugurará la cancha del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) luego de sufrir una lesión del tendón de la corva. Aunque todavía no se ha confirmado ni descartado, este viernes 13 de marzo surgió una nueva pista para descifrar si la afición mexicana verá o no a ‘El Bicho’.

Paulinho será convocado para el México vs Portugal

Este viernes 13 de marzo, múltiples fuentes especializadas han confirmado que el delantero del Toluca, Paulinho, ya fue solicitado por Roberto Martínez para ser parte de estos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo. El atacante luso ha sido parte fundamental para que ‘Los Diablos’ sean los actuales bicampeones de la Liga MX. En su paso por el futbol mexicano, Paulo Dias Fernandes ha sido campeón de goleo individual o compartido en los tres torneos más recientes y suma 41 anotaciones en su cuenta personal.

En su trayectoria, Paulinho ha jugado apenas tres partidos con la selección absoluta de Portugal, en los que marcó dos goles. Su última convocatoria fue en noviembre de 2020, cuando enfrentó un partido amistoso ante Andorra.

Ahora, esto podría significar una mala noticia para quienes esperan ver a Cristiano Ronaldo en México. El llamado de Paulinho sugiere que Roberto Martínez no tendría disponible a ‘El Bicho’ y por lo tanto está recurriendo al llamado del jugador el Toluca para tener un centro delantero nominal. Gonçalo Ramos podría ser el titular y Paulinho el recambio en caso de que no pueda contar con ‘CR7’.

¿Cuándo anunciarán la convocatoria de Portugal para venir a México?

No obstante, será hasta el próximo viernes 20 de marzo cuando la Federación Portuguesa de Futbol anuncie oficialmente a los jugadores que serán parte del partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca. Al ser un partido de Fecha FIFA, se espera que cuenten con sus mejores jugadores disponibles.

Cristiano Ronaldo se encuentra en este momento en Madrid recibiendo tratamiento especial para apresurar su regreso al terreno de juego, en busca de marcar sus mil goles y de jugar su sexta Copa del Mundo este 2026.