Atlas vs Querétaro: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido Atlas vs Querétaro dónde ver el partido en vivo Fotoarte: La Crónica

La Liga MX entra en un momento decisivo y el enfrentamiento entre Atlas FC y Querétaro FC se perfila como uno de esos partidos que, aunque no siempre acaparan reflectores, terminan marcando el rumbo del torneo.

En la Jornada 12 del Clausura 2026, ambos equipos llegan con necesidades urgentes: sumar puntos, recuperar confianza y evitar quedarse rezagados en la tabla.

¿A qué hora y dónde es el partido Atlas vs Querétaro?

El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco, este sábado 21 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), donde Atlas intentará hacer valer la localía ante un Querétaro que buscará dar la sorpresa.

¿Dónde ver el partido Atlas vs Querétaro EN VIVO?

El encuentro podrá seguirse únicamente a través de la plataforma de streaming ViX.

¿Cómo llegan Atlas vs Querétaro a este partido?

Atlas

Atlas ha tenido un torneo irregular, con resultados que no han terminado de convencer a su afición.

En la Jornada 11, el equipo dejó escapar puntos importantes, mostrando dificultades en generación ofensiva y contundencia frente al arco.

Querétaro

Por su parte, Querétaro llega con la necesidad de sumar de manera urgente.

En la Jornada 11, el equipo volvió a evidenciar problemas estructurales, especialmente en defensa, lo que ha complicado su posición en la tabla.

Posibles alineaciones Atlas vs Querétaro

Atlas FC

Portero: Camilo Vargas

Defensa: Abella, Nervo, Santamaría, Reyes

Mediocampo: Rocha, Jeremy Márquez, Aldo Rocha

Delantera: Lozano, Jordy Caicedo, Brian Lozano

¡HOY JUEGA LA ACADEMIA DE MI CORAZÓN! ❤️🖤



El destino de hoy 📍Estadio Jalisco con @VivaAerobus 🏟️



La misión: defender estos colores y sumar una nueva victoria en casa 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/SZwmgiF0Tu — Atlas FC (@AtlasFC) March 21, 2026

Querétaro FC