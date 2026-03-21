Atlas vs Querétaro: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

La Liga MX entra en un momento decisivo y el enfrentamiento entre Atlas FC y Querétaro FC se perfila como uno de esos partidos que, aunque no siempre acaparan reflectores, terminan marcando el rumbo del torneo.
En la Jornada 12 del Clausura 2026, ambos equipos llegan con necesidades urgentes: sumar puntos, recuperar confianza y evitar quedarse rezagados en la tabla.
¿A qué hora y dónde es el partido Atlas vs Querétaro?
El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco, este sábado 21 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), donde Atlas intentará hacer valer la localía ante un Querétaro que buscará dar la sorpresa.
¿Dónde ver el partido Atlas vs Querétaro EN VIVO?
El encuentro podrá seguirse únicamente a través de la plataforma de streaming ViX.
¿Cómo llegan Atlas vs Querétaro a este partido?
Atlas
Atlas ha tenido un torneo irregular, con resultados que no han terminado de convencer a su afición.
En la Jornada 11, el equipo dejó escapar puntos importantes, mostrando dificultades en generación ofensiva y contundencia frente al arco.
Querétaro
Por su parte, Querétaro llega con la necesidad de sumar de manera urgente.
En la Jornada 11, el equipo volvió a evidenciar problemas estructurales, especialmente en defensa, lo que ha complicado su posición en la tabla.
Posibles alineaciones Atlas vs Querétaro
Atlas FC
- Portero: Camilo Vargas
- Defensa: Abella, Nervo, Santamaría, Reyes
- Mediocampo: Rocha, Jeremy Márquez, Aldo Rocha
- Delantera: Lozano, Jordy Caicedo, Brian Lozano
¡HOY JUEGA LA ACADEMIA DE MI CORAZÓN! ❤️🖤— Atlas FC (@AtlasFC) March 21, 2026
El destino de hoy 📍Estadio Jalisco con @VivaAerobus 🏟️
La misión: defender estos colores y sumar una nueva victoria en casa 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/SZwmgiF0Tu
Querétaro FC
- Portero: Guillermo Allison
- Defensa: Omar Mendoza, Rafael Fernández, Emanuel Gularte, Pablo Ortíz
- Mediocampo: Kevin Escamilla, Federico Lértora, Samuel Sosa
- Delantera: Ettson Ayón, Zúñiga, Sepúlveda
¡Fuga al Estadio Jalisco! 🏟️#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/YKsfU8zBoI— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 21, 2026