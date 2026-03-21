Pumas vs América: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido Pumas vs América en vivo Jornada 12 Liga MX Fotoarte: La Crónica

El Clásico Capitalino vuelve a encender la pasión en la Jornada 12 de la Liga MX. Pumas UNAM y Club América se enfrentan en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura 2026, un partido que no solo define el orgullo en la capital, sino que también puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta decisiva del campeonato.

¿A qué hora y dónde es el partido Pumas vs América?

El partido se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, en punto de las 21:10 horas, en un ambiente que promete ser intenso desde el primer minuto.

¿Dónde ver el partido Pumas vs América EN VIVO?

El encuentro podrá seguirse a través de los siguientes canales:

Canal 5

TUDN

ViX

¿Cómo llegan Pumas y América previo al Clásico?

Pumas UNAM

Pumas ha tenido un torneo con altibajos. Aunque ha mostrado momentos de buen fútbol, la falta de contundencia y algunos errores defensivos han impedido que el equipo se consolide como protagonista.

En la Jornada 11, el equipo universitario dejó dudas en su funcionamiento, evidenciando problemas para cerrar partidos y mantener la ventaja.

Club América

América llega con mayor estabilidad y con la etiqueta de favorito. Su plantel, uno de los más completos del torneo, ha mostrado consistencia en ataque y mayor orden en defensa.

En la Jornada 11, las Águilas reafirmaron su buen momento, sumando puntos importantes que los mantienen en la pelea por los primeros lugares.

Posibles alineaciones del Pumas vs América

Pumas UNAM

Portero: Julio González

Defensa: Bennevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Monroy

Mediocampo: Caicedo, Ulises Rivas, Piero Quispe

Delantera: Salvio, Dinenno, Ruvalcaba

¡HOY ES SÁBADO DE CLÁSICO CAPITALINO! ⚽️⚔️💪🏻

Y queremos que se pinte de azul y oro 💙



¡Que retumbe el Goya en C.U.! 👊#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/3e51QZWFQA — PUMAS (@PumasMX) March 21, 2026

Club América

Portero: Luis Malagón

Defensa: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes

Mediocampo: Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Diego Valdés

Delantera: Julián Quiñones, Henry Martín, Alejandro Zendejas