Juárez vs Tigres HOY: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido FC Juárez vs Tigres Jornada 12 Liga MX Fotoarte: La Crónica

En el papel, el duelo entre FC Juárez vs Tigres en la Jornada 12 del Clausura 2026 parece tener un favorito claro. Pero el futbol mexicano ha demostrado una y otra vez que los partidos “cantados” suelen ser los más traicioneros.

Con objetivos totalmente distintos, pero con la misma necesidad de sumar, el choque en la frontera podría terminar siendo mucho más cerrado de lo esperado… o una confirmación del poderío felino.

¿Cuándo y dónde es el partido Juárez vs Tigres?

Este emocionante encuentro se llevará a cabo este domingo 22 de marzo en el estadio O. Benito Juárez, en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido Juárez vs Tigres?

Si no te quieres perder nui un solo minuto de este encuentro, puedes seguir el partido a través de Fox One.

¿Cómo llegan Juárez y Tigres previo al partido?

FC Juárez

Juárez ha tenido un torneo complicado. A lo largo de las primeras jornadas, el equipo ha batallado para encontrar identidad y consistencia, lo que lo ha mantenido en la parte baja de la tabla.

En la Jornada 11, los Bravos volvieron a evidenciar sus problemas estructurales, especialmente en defensa, donde han concedido goles en momentos clave.

Tigres

Tigres, en cambio, llega como uno de los equipos más sólidos del torneo. Con una plantilla profunda y experiencia en partidos de alta exigencia, los felinos se mantienen como serios aspirantes al título.

En la Jornada 11, el equipo mostró nuevamente su capacidad para resolver partidos, combinando orden táctico con contundencia ofensiva.

Posibles alineaciones

FC Juárez

Portero: Alfredo Talavera

Defensa: José García, Ventura Alvarado, Javier Salas

Mediocampo: Jordan Sierra, Dieter Villalpando, Alan Medina

Delantera: Aitor García, Avilés Hurtado

Tigres