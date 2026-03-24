¿Por qué corrieron a Guillermo Abascal del Atlético de San Luis?: razones de su salida en Liga MX

.Quién es Guillermo Abascal Especial

Una pieza más del ajedrez se volvió a mover en la Liga MX, ya que el Atlético de San Luis anunció de forma oficial la salida del técnico español Guillermo Abascal, en una decisión que tom+o por sopresa a la afición pero que, a la vez, demuestra la presión que hay dentro de la liga para simar puntos en el tablero de posiciones.

El comunicado del club fue breve, institucional, pero contundente: la etapa del estratega europeo llegó a su fin antes de lo esperado, en medio de un torneo donde los resultados simplemente no acompañaron.

¿Por qué corrieron a Guillermo Abascal?

La llegada de Guillermo Abascal generó expectativa. Su perfil joven, con experiencia en Europa, prometía una idea futbolística distinta en el futbol mexicano.

Sin embargo, esa propuesta nunca logró consolidarse en el terreno de juego.

A lo largo del Clausura 2026, el equipo mostró irregularidad, falta de contundencia y, sobre todo, una desconexión evidente entre la idea del técnico y la ejecución de los jugadores.

El equipo acumuló resultados negativos que lo alejaron de los puestos competitivos, haciendo insostenible la continuidad del proyecto.

En el futbol mexicano, los procesos largos son cada vez más escasos, y los números terminan dictando sentencia.

Durante su gestión, Guillermo Abascal no logró darle estabilidad al equipo, que se mantuvo lejos de los puestos de liguilla y con dificultades tanto en defensa como en generación ofensiva.

La falta de resultados positivos en las últimas jornadas fue el detonante definitivo para su salida.

El comunicado oficial del club

El Atlético de San Luis informó la decisión a través de sus canales oficiales, agradeciendo el profesionalismo del técnico español durante su etapa al frente del equipo.

A la afición, medios de comunicación y público en general:

El Club informa que, de mutuo acuerdo, se ha llegado a un convenio con el Sr. Guillermo Abascal para dar por concluida de manera anticipada su etapa como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil.

Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico la entrega y el profesionalismo mostrados en todo momento durante su gestión al frente del equipo.

Con efecto inmediato, Raúl Chabrand asumirá el cargo de Director Técnico Interino del primer equipo varonil hasta la conclusión del torneo Clausura 2026.

A nuestra afición, gracias por su apoyo incondicional; su respaldo es fundamental para este Club.

Aunque el mensaje fue institucional, deja entrever que el club necesita un cambio inmediato para intentar rescatar su posición en el torneo.