Dinamarca vs Macedonia del Norte: Horario, canal, cómo y dónde ver el Repechaje UEFA

Dinamarca vs Macedonia del Norte El cuadro Danés tendrá la localía en este primer partido de repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

La Fecha FIFA de marzo comienza el día de hoy para concluir el camino a la Copa del Mundo FIFA 2026, 22 equipos todavía tienen la oportunidad de meterse a la fase de grupos en el último minuto, incluido uno de los rivales de la Selección Mexicana. Uno de los partidos definitivos será el encuentro entre Dinamarca y Macedonia del Norte. Lo “tomates mecánicos” quieren llegar a su tercer mundial de forma consecutiva y se colocan como lo favoritos de esta llave al ser los mejores rankeados de FIFA. En frente, el cuadro Macedonia quiere hacer historia y meterse por primera vez al máximo torneo futbolístico de selecciones. Hace unos años, dejaron a Italia en el camino, demostrando que pueden tener lograr grandes sorpresas.

El repechaje para la Copa del Mundo más grande de la historia se divide en la reclasificación de la UEFA y la intercontinental, que se disputará en México. En el caso de los equipos europeos, son cuatro llaves de eliminación para definir a cuatro equipos en fase de grupos. Del camino D se definirá al tercer rival de la Selección Mexicana, contra quienes jugarán el próximo 24 de junio en la cancha del Estadio Banorte. El ganador entre Dinamarca y Macedona del Norte enfrentará al vencedor del juego entre la República de Irlanda y la República Checa para conseguir el lugar en el Mundial el próximo martes 31 de marzo.

¿A qué hora se juega el Dinamarca vs Macedonia del Norte? | Repechaje UEFA D

13:45 horas

¿En qué canal ver el Dinamarca vs Macedonia del Norte? | Repechaje UEFA D

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Previa del Dinamarca vs Macedonia del Norte | Repechaje UEFA

El cuadro danés es el favorito en esta llave, siendo el mejor clasificado en el Ranking FIFA y el segundo de toda la reclasificación de la UEFA, sólo por debajo de Italia. Este equipo ha clasificado a tres de las últimas cuatro copas del mundo y cuentan con un cuadro con estrellas como Christian Eriksen, Jesper Lindstro, Rasmus Hojlund, entre otros buscano regresar a esta selección a aquellos años de gloria noventeros.

Por su parte Macedonia del Norte se clasificó como uno de los mejores terceros luego de quedar por debajo de Bélgica y Gales. Los ‘Linces’ han demostrado ser rivales difíciles de vencer con sólo una derrota en su camino y siendo una de las mejores defensas. Ahora, tendrán que apelar a esto para detener al cuadro cuadro escandinavo.

Posibles alineaciones del el Dinamarca vs Macedonia del Norte | Repechaje UEFA D

Dinamarca: Mads Hermansen, Joakim Maehle, Victor Nelsson, Lucas Hogsberg, Alexander Bah, Pierre-Emile Hojberg, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Victor Froholdt, Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund.

Macedona del Norte: Stole Dimitievski, Nikola Serafimov, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov, Darko Churlinov, Ezgjan Alioski, Darko Churlinov, Enis Bardhi, Isnik Alimi, Andrej Stojchevski, Bojan Miovski, Eljif Elmas.