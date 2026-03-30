¿Rematarán los Boletos del Mundial FIFA 2026? reportan que los estadios todavía no están llenos para la Copa del Mundo

Boletos Mundial FIFA 2026 Las entradas no habrían conseguido el porcentaje esperado, por lo que la FIFA podría realizar un ajuste en los precios para fomentar la compra y llenar los estadios antes del inicio del torneo.

Estamos a menos de 3 meses de que el Mundial de futbol de la FIFA arranque en la cancha del Estadio Banorte este 11 de junio. Por primera vez en la historia, se disputarán más de 100 partidos en lo que será el torneo más grande de todos. A pesar de esto y de la demanda de solicitudes más alta jamás registrada, algunos reportes apuntan a que el boletaje está lejos de acabarse, lo que podría llevar a un “remate” de los precios en la fase de “último minuto” final que abrirá el máximo organismo del futbol internacional esta semana el 1 de abril.

¿Qué pasó con los boletos del Mundial FIFA 2026?

Desde el 2025, la FIFA abrió tres ventanas de sorteo para obtener el derecho de adquirir entradas para partidos de la Copa del Mundo. Las personas interesadas debían registrarse en el sitio oficial y enviar una solicitud registrando su tarjeta de crédito. En caso de ser seleccionado seleccionada, las personas recibían un enlace para poder comprar tickets en una fecha y horario específico

Los dos primeros fueron previos al sorteo y el tercero se realizó una vez que quedó definida la fase de grupos. De acuerdo con cifras del propio organismo, fueron más de 500 millones de personas que se registraron, superando ampliamente lo ocurrido en Qatar 2022. A pesar de esto, millones de fans mostraron su descontento señalando que la gran mayoría no pudo acceder ni siquiera a la oportunidad de comprar una entrada así como de la cantidad en los precios.

Incluso, el pasado 24 de marzo, un grupo de aficionados pertenecientes al Football Supporters Europe (Aficionados del futbol europeo) y la organización de defensa del consumidor Euroconsumers presentaron una demanda para acusar la FIFA de imponer precios excesivos y aprovecharse de su monopolio de venta de entradas en condiciones opacas e injustas.

¿Bajarán los precios para el Mundial FIFA 2026?

Ante estos señalamientos y el hecho de que múltiples partidos no han sido vendidos en su totalidad, el medio británico “The Touchline” ha informado que la FIFA estaría considerando actualmente hacer una campaña para bajar los precios de las entradas para estimular la demanda en lo que será la fase de “última hora” para la venta de entradas, cuya fecha todavía no se ha especificado.

Va a ser este 1 de abril cuando la fase de venta de “último minuto” se abra a partir de las 9:00 horas (CDMX) en el sitio oficial de FIFA Tickets. Este se encontrará abierto hasta el final del torneo, por lo que podrás buscar entradas en cualquier momento mientras el torneo siga en juego.