Repechaje Mundial FIFA 2026: partidos, fechas y horarios de los juegos que definirán a los últimos equipos en fase de grupos

Repechaje Mundial FIFA 2026 Seis partidos definirán a los seis últimos participantes en la fase de grupos de esta Copa del Mundo.

Estamos a sólo seis partidos para cerrar por completo la lista de participantes en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La Fecha FIFA de este mes de marzo nos entregará a los últimos invitados a la Copa del Mundo más grande de la historia. La propia Selección Mexicana está a la espera de conocer al país al que se estará enfrentando en lo que será la tercera jornada de la fase regular.

Partidos, fechas y horarios del Repechaje Mundial FIFA

Después de la primera fase que se disputó el jueves pasado, quedan cuatro boletos para equipos de la UEFA y dos más para selecciones en el repechaje internacional que se encuentra disputando actualmente en México. Países como Italia, Jamaica, Dinamarca o Bolivia tienen un último llamado para estar en la Copa del Mundo.

Bosnia y Herzegovina vs Italia | martes 31 de marzo (12:45 horas)

Tras de perderse las dos últimas citas mundialistas, la cuatro veces campeona del mundo, Italia, busca regresar a través de este repechaje y poner al Calcio de nueva cuenta en los reflectores internacionales. Por su parte, los Bosnios lograron una sorpresa en penales frente a Gales y ahora estarán en casa para buscar su boleto.

El Ganador de este repechaje irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza

República Checa vs Dinamarca | martes 31 de marzo (12:45 horas)

Partido con gran interés para la afición mexicana que quiere conocer al rival que la Selección Nacional estará enfrentando el próximo 24 de junio en el Estadio Banorte. El cuadro de ‘Chequia’ vino de atrás para frenar el milagro irlandés y llega con mayor desgaste luego de jugar los tiempos extra. Por su parte, los daneses golearon a Macedona del Norte y lucieron como uno de los mejores en los primeros partidos y colocándose ahora como favoritos.

El Ganador de este repechaje irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur

Kosovo vs Turquía | martes 31 de marzo (12:45 horas)

El equipo de los ‘Dardarios’ busca su primera participación como estado independiente en su historia. Anteriormente, lo hizo como parte de Yugoslavia y como Serbia y Montenegro. Su rival, será el cuadro turco, que actualmente tiene una generación prometedora encabezada por Arda Güller, Kenan Yildiz, Kerem Aktürkoğlu, entre otros.

El Ganador de este repechaje irá al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia

Suecia vs Polonia | martes 31 de marzo (12:45 horas)

Finalmente, el otro boleto en disputa está entre Suecia y Polonia en el que posiblemente sea el encuentro más atractivo y parejo. El equipo sueco cuenta con una escuadra joven, mientras que los polacos tienen la experiencia de su lado. La ventaja de la localía será para los nórdicos, que vienen de vencer de visita a Ucrania.

República Democrática del Congo vs Jamaica | martes 31 de marzo (15:00 horas)

Un equipo más de la Concacaf podría sumarse a la Copa del Mundo. Jamaica se impuso a la carismática Nueva Caledonia, que no pudo ganar pese al apoyo que le entregó la afición local. Su local, será el cuadro africano que ganó su lugar directamente a esta instancia.

El ganador de este repechaje irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Irak vs Bolivia | martes 31 de marzo (21:00 horas)

Después de algunas semanas de problemas, Irak finalmente logró viajar a México a pesar de la situación de conflicto en Medio Oriente. Ahora, definirán si regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Su rival será nada más y nada menos que Bolivia, el cuadro sudamericano que también espera cortar una racha de más de 20 años sin estar en el máximo torneo futbolístico.

El Ganador de este repechaje irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza