Boletos Mundial FIFA 2026: ¿Cuándo y a qué hora se abre la “venta de último minuto”?

Boletos Mundial FIFA 2026 La última etapa estará abierta hasta el final del torneo.

Este martes 31 de marzo concluye la etapa de Repechaje para definir a las 48 selecciones que estarán disputando el torneo más grande de la historia. A menos de 80 días del arranque, la FIFA comenzará la cuarta y última etapa de venta de boletos a través de su sitio oficial para cualquiera de los 104 encuentros programados, incluida la gran final.

¿A qué hora inicia la última venta de boletos del Mundial FIFA 2026?

Desde el 2025, la FIFA ha estado realizando sorteos para poder adquirir entradas a partidos de la Copa del Mundo de 2026. La primera fase fue exclusiva para personas con tarjeta de crédito VISA y las dos siguientes fueron abiertas a todo el público. En estas primeras fases, las y los fans seleccionados recibían un horario y una fecha específica para poder comprar entradas.

Sin embargo, el máximo organismo del futbol internacional ha señalado que la demanda ha sido la más alta en la historia del torneo, alcanzando los más de 500 millones de solicitudes hasta el momento. La mayor parte de los fans ha quedado fuera de la posibilidad de estar en las tribunas debido a los pocos tickets que han salido a la venta y de el “acaparamiento” de patrocinadores.

Mark your calendars! Last Minute Sales for #FIFAWorldCup tickets begin April 1!



🗓️ Wednesday, April 1



⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Tickets are available now on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

Ahora, la oportunidad final se abrirá a las 11 horas ET (9:00 horas CDMX) a través del sitio oficial de la FIFA. Deberás iniciar sesión con tu cuenta oficial de FIFA y podrás adquirir entradas para el partido de tu preferencia en México, Estados Unidos o Canadá. Este sitio estará abierto permanentemente hasta el final del torneo.

Reportan que los estadios del Mundial todavía no están llenos

Recientemente, se dio a conocer que la venta de entradas ha sido menor a las expectativas de la FIFA tras poner muy pocas opciones reales a la venta para la afición internacional.

Esto, sumado a factores como los precios más altos de la historia, la situación de conflicto en Medio Oriente, las políticas anti inmigración de Estados Unidos y el temor por grupos del crimen organizado en México son los principales señalados para la baja venta actual.

Ante esta situación, algunos medios internacionales reportan que la FIFA podría hacer un reajuste de precio para los partidos con menor solicitud y recuperar a la afición en las tribunas