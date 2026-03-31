República Checa vs Dinamarca: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el repechaje UEFA

República Checa vs Dinamarca El partido será a eliminación directa con tiempo extra en caso de empate.

Este 31 de marzo se conocerán a los últimos seis equipos invitados al Mundial de futbol de la FIFA 2026. Después de los juegos del jueves pasado, tenemos los seis enfrentamientos de eliminación directa. Uno de ellos será el de la República Checa vs Dinamarca, el ganador de este duelo estará en el Grupo A de la Copa del Mundo acompañando a México, Corea del Sur y Sudáfrica, por lo que la afición mexicana tiene particular interés en este enfrentamiento.

Para arrancar la Fecha FIFA de este mes de marzo, se puso en marcha la última parte de los repechajes con 4 lugares para equipos europeos y 2 más para selecciones internacionales. Italia está en busca de regresar después de 12 años de ausencia luego de vencer a Irlanda del Norte, mientras que Kosovo quiere hacer su debut histórico como estado independiente. Además, la afición mexicana se ha encargado de ponerle color a esta instancia con los partidos disputados en Guadalajara y Monterrey, donde han convivido exitosamente con fans de Nueva Caledonia e Irak.

¿A qué hora se juega el República Checa vs Dinamarca? | Repechaje Mundial UEFA

12:45 horas (CDMX)

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Previa del República Checa vs Dinamarca | Repechaje Mundial UEFA

Ganar o queda fuera de la Copa del Mundo en 90 minutos: ese es el escenario para ambas escuadras el día de hoy. Los equipos ganadores tendrán su boleto para la Fase de Grupos, mientras que el resto tendrá que volver a esperar su oportunidad para dentro de 4 años. El vencedor de este duelo estará enfrentando a la Selección Mexicana en la jornada 3 de la fase regular en un partido que se disputará en la cancha del Estadio Azteca a las 19:00 horas del próximo miércoles 24 de junio de 2026.

República Checa logró venir de atrás luego de iniciar perdiendo 2-0 ante Irlanda. El cuadro de ‘Chequia’ frenó el milagro y logró avanzar tras imponerse en penales, instancia en la que también se pusieron abajo por un momento. Ahora, quieren regresar a la Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. En Alemania 2006 fue la única participación oficial que tuvieron como estado independiente, hoy tendrán la ventaja de la localía para intentar avanzar.

Por su parte, los daneses aplastaron a Macedonia del Norte y truncaron su sueño de Macedonia del Norte de estar en su primera Copa del Mundo luego de imponerse 4-0 como locales. Ahora, estarán como visitantes. Los daneses llegan en el lugar 20 de la clasificación mundial de la FIFA mientras la República Checa llega en el lugar 43. Además, han estado en tres de las últimas cuatro Copas del Mundo, lo que los coloca como favoritos para este partido

Posibles alineaciones del República Checa vs Dinamarca | Repechaje Mundial UEFA

República Checa: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Robin Hranac, Tomas Holes, David Jurásek, Vladimir Darida, Lukas Provod, Vladimir Coufal, Pavel Sulc, Tomás Chory, Patrik Schick

Dinamarca: Mads Hermansen, Alexander Bah, Christian Norgaard, Victor Nelsson, Jakim Maehle, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Gustav Isaksen, Victor Froholdt, Mikkel Damsgaard, Rasum Hojlund.