América vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Clásico Joven hoy (Cuartoscuro)

Club América y Cruz Azul se enfrentan este sábado en una nueva edición del Clásico Joven correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad por la historia reciente entre ambos equipos. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, que recibe su primer partido tras su reinauguración rumbo al Mundial 2026.

El choque llega con contextos distintos para ambos clubes. Por un lado, la racha negra de 2011 que podría repetirse para Las Águilas, pues América atraviesa un torneo irregular con derrotas importantes, y Cruz Azul por su parte, se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, ubicado en el segundo lugar de la tabla con 27 puntos en 13 partidos.

¿A qué hora es y dónde ver vivo el América vs Cruz Azul?

El partido entre América y Cruz Azul se jugará este sábado 11 de abril en el Estadio Banorte. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión del Clásico Joven estará disponible a través de distintas plataformas. Se podrá ver en Canal 5 en televisión abierta, en TUDN por sistema de paga y en la plataforma de streaming VIX Premium, que requiere suscripción.

América vs. Cruz Azul: precios de boletos y polémica por costos

El partido también generó conversación fuera de la cancha debido a los costos de los boletos y el estacionamiento. Las entradas estuvieron disponibles a través de la plataforma Fanki, encargada de la venta de los accesos.

Los precios comenzaron desde 683 pesos en las zonas más altas del estadio. Posteriormente, los costos ascendieron a mil, 3 mil 500 pesos y hasta 5 mil 600 en áreas como la terraza y zonas cercanas a los túneles.

El boleto más caro alcanzó los 9 mil pesos. Además, el estacionamiento tuvo un costo de mil 139 pesos por cajón, lo que también provocó inconformidad entre aficionados, aunque los espacios se agotaron.

Así llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven

Cruz Azul llega con un mejor momento futbolístico, respaldado por resultados positivos como la victoria 2-1 ante Chivas, lo que lo mantiene en la parte alta de la tabla del Clausura 2026.

Por su parte, América ha mostrado irregularidad en sus recientes compromisos. Entre sus resultados destaca un empate 1-1 frente a Santos, reflejo de las dificultades para concretar su dominio en el marcador.

En el antecedente más reciente del Clásico Joven, Cruz Azul se impuso 2-1, lo que añade presión al conjunto de Coapa de cara a este nuevo enfrentamiento.

Clásico Joven también se juega en Concachampions 2026

Ambos equipos también disputan los cuartos de final de la Concachampions 2026, lo que añade un contexto internacional a su presente competitivo.

América empató 0-0 ante Nashville en el partido de ida, mientras que Cruz Azul cayó 3-0 frente a LAFC. Ambos clubes aún tienen pendiente el duelo de vuelta para definir su pase a semifinales.