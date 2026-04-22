Atlético San Luis vs Santos: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (Imagen generada con IA)

La Jornada 16 de la Liga MX continúa este miércoles 22 de abril en el Estadio Libertad Financiera del Club Atlético de San Luis.

Esta tarde, Santos y Atlético San Luis se verán las caras en la antesala de la Liguilla del Clausura 2025-2026. El equipo de San Luis se posicionan en el lugar 15 de la tabla general de la Liga MX, mientras que el conjunto lagunero llega desde el fondo de la contienda con tan solo 9 puntos.

Aquí te decimos a qué hora juega Atlético de San Luis vs Santos hoy, así como cuál será el canal de transmisión en vivo del partido de la Jornada 16 de la Liga BBVA.

Atlético San Luis vs Santos: horario del partido de hoy de la Liga MX

Este miércoles 22 de abril se llevará a cabo el partido de Atlético de San Luis vs Santos en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

De cara al Mundial 2026, los equipos de la Liga mexicana de fútbol aprovechan a sus mejores elementos antes de que sean convocados oficialmente por la Federación Mexicana de Fútbol.

Javier Aguirre dará muy pronto la lista preliminar de los convocados para representar a la Selección Mexicana de Fútbol, y entre ellos, Carlos Acevedo, portero del Club Santos, suena como un posible candidato a suplente para el Tri en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Cómo y dónde ver en vivo el Atlético de San Luis vs Santos hoy

La transmisión del partido de la Jornada 16 de la Liga MX entre Atlético de San Luis y el equipo de la Comarca Lagunera podrá disfrutarse a través de ViX.

Será mediante una suscripción en la plataforma de streaming perteneciente a Grupo Televisa que los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar en vivo el partido nocturno de esta jornada.