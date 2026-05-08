Real Madrid revela las sanciones para Tchouaméni y Valverde tras conflicto en el entrenamiento

Tchouaméni y Valverde Ambos jugadores protagonizaron un conflicto y el jugador uruguayo terminó recibiendo atención médica.

El Real Madrid está de nueva cuenta en el centro de las críticas luego de que un pleito entre dos de sus jugadores tuviera repercusiones médicas. El francés Aurélien Tchouaméni terminó provocándole un traumatismo craneoencefálico que lo dejará fuera al menos 14 días. Ahora, el club informó que ambos elementos ya dieron sus versiones del altercado y fueron informados de sus respectivas sanciones.

¿Cuál será el castigo para Tchoameni y Federico Valverde en el Real Madrid?

El escándalo de rencillas y vestidor roto del Real Madrid estalló este pasado jueves 7 de mayo. Medios especializados revelaron que estos dos jugadores discutieron y se pelearon durante una sesión de entrenamiento, situación que fue confirmada por el club más tarde y luego de que Valverde tuviera que ser llevado al hospital.

Sin dar detalles, el equipo informó que investigaría los hechos para determinar las resoluciones finales respecto a la situación. Ahora, en un nuevo comunicado oficial, señalaron que ambos futbolistas “mostraron su total arrepentimiento” y que, tras emitir disculpas públicas e internas, ambos recibirán una sanción económica de 1,500 euros, concluyendo así la situación.

Valverde publicó un comunicado en redes sociales en el que negó que hubiera existido una agresión física directa por parte de Tchouaméni y aseguró que la herida sufrida ocurrió tras golpearse accidentalmente durante la discusión. El uruguayo también reconoció que la situación fue consecuencia de la frustración acumulada por el complicado cierre de temporada del conjunto blanco y pidió disculpas por lo ocurrido

La situación se produce en uno de los momentos más tensos de la temporada para el club madrileño, marcado por malos resultados deportivos y rumores de fracturas internas dentro del vestidor. A pesar de ello, tanto Valverde como Tchouaméni reiteraron públicamente su compromiso con el equipo y aseguraron que buscarán dejar atrás el episodio para enfocarse en el cierre de la campaña.