¿Qué significa “mufa” y por qué Pumas y Cruz Azul le tienen miedo a esta palabra en la Final de la Liga MX?

Cruz Azul vs Pumas El juego de ida quedó igualado sin puntos y la conversación en redes sociales se ha traslado a temas extra cancha con respecto a las "Mufas".

El primer partido de la gran final entre Pumas y Cruz Azul terminó con un tenso empate de 0-0, dejando toda la definición para el encuentro de vuelta de este domingo 24 de mayo en la cancha del Olímpico Universitario. Luego de 90 minutos sin goles, uno de los temas de conversación en las redes sociales han sido las supersticiones y la “Mufa” de cara al juego definitivo por el campeonato. Te explicamos de dónde viene este término su significado y qué hay alrededor en este “Clásico de la Obsesión”.

¿Qué significa la palabra “Mufa” en el futbol y de dónde viene el término?

En el futbol, la palabra “mufa” se utiliza para referirse a una persona, comentario o situación que supuestamente trae mala suerte a un equipo o jugador. El término es muy popular en Argentina y Uruguay, especialmente entre aficionados que creen en cábalas y supersticiones deportivas.

Por ejemplo, se dice que alguien “mufó” un partido cuando aseguró que su equipo iba a ganar y después perdió. De ahí también surgieron expresiones virales como “anulo mufa”, usadas para “cancelar” el supuesto mal augurio antes de un encuentro importante.

La palabra proviene del lunfardo rioplatense y tiene origen en el italiano “muffa”, que significa “moho”. Con el tiempo, el término evolucionó hasta asociarse con el mal humor, el infortunio y finalmente la “mala suerte” dentro de la cultura popular y futbolera. Medios especializados y lingüísticos señalan que en el futbol la “mufa” funciona como parte del folclore de las hinchadas, al nivel de las cábalas o amuletos. Incluso se compara con la palabra “gafe” en España.

Previo a esta final, los fans de ambos equipos han discutido en redes sociales las posibles “mufas” que podrían tener ambos equipos y que podrían “arruinarles” el resultado de esta serie por el campeonato. Algunos ejemplos son:

Cruz Azul nunca ha ganado una final de torneos cortos tras empatar la ida

Que Joel Huiqui dijera que iba a hacer campeón al equipo

Jugar el partido final con la playera azul de Pumas

La coincidencias del título de Premier League del Arsenal con el bicampeonato de Pumas

Las declaraciones de Efraín Juárez en conferencias de prensa

Los partidos ganados de Cruz Azul en el Olímpico Universitario

Las películas estrenadas de ambos equipos recientemente

Todos estos detalles, sin un valor deportivo en lo absoluto, han comenzado a jugar un papel en la mente de los aficionados y en su estado de ánimo a días de que se conozca quién será el nuevo campeón del futbol mexicano.

¿La Copa no se toca? Nathan Silva retó al destino previo a la final

No obstante, el capitulo más comentado hasta el momento fue cuando el defensor central de Pumas, Nathan Silva, tocó el trofeo antes de que se disputará el partido de ida. El zaguero se encontraba en entrevista con el periodista Carlos Guerrero ‘El Warrior’, quién le preguntó si se atrevía a tocar el título, a lo que el futbolista sudamericano no tuvo ningún problema y puso su mano encima.

“La copa se ve, no se toca”, es una de las frases que describe una de las “mufas” más grandes en el futbol, debido a que múltiples jugadores en todo el mundo, han perdido una final cuando salen al campo y tienen la osadía de tocar el trofeo antes de ganarlo. Ocurre normalmente mientras salen al campo y se exhibe. De esta forma, múltiples aficionados y futbolistas han popularizado la idea de que este gesto trae “mala suerte”.

La copa se ve, no se toca Los aficionados de Pumas mostraron preocupación tras el gesto de Nathan Silva de tocar el trofeo previo al partido de ida de la gran final y lo compararon con lo hecho por Higor Meritao en la Concachampions 2022.

Los propios Pumas vivieron una situación similar en el 2022cuando el mediocampista brasileño, Higor Meritao, tocó el trofeo de la Concacaf Champions Cup durante el partido de ida ante el Seattle Sounders. El primer partido quedó empatado 2-2 en el Olímpico Universitario, mientras que le vuelta fue para los de la MLS con un 3-0 que les dio el título.

Ahora, todo se definirá este domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria con el partido empatado sin goles en el marcador global y donde el lugar en la tabla general ni los goles de visitante funcionarán como criterios de desempate.