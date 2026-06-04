México vs Serbia: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

México vs Serbia El equipo mexicano cierra su preparación con este partido en el Nemesio Diez.

La Selección Mexicana de Futbol cierra esta noche su preparación rumbo a la Copa del Mundo, donde protagonizará el partido inaugural enfrentando a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio. El equipo de Javier Aguirre tendrá su ensayo final ante Serbia, una selección europea que no alcanzó a llegar al repechaje. Con sus 26 nombres elegidos, Javier Aguirre afinará lo que posiblemente sea su cuadro titular para el torneo en busca de hacer historia con un “sexto partido”.

Tras terminar las ligas y los torneos en todo el mundo, las selecciones han puesto en marcha sus últimos preparativos para la Copa del Mundo. El equipo ‘tricolor’, al ser uno de los equipos locales, se puso en marcha desde antes y realizó su convocatoria desde el mes de mayo, lo que incluso privó a algunos jugadores de la Liga MX de jugar partidos de la liguilla en el Clausura 2026. ‘El Vasco’ sigue trabajando contrarreloj para poder construir un equipo que trascienda antes de dejar su puesto a Rafael Márquez, quien asumirá como director técnico al finalizar el Mundial.

Pronóstico del México vs Serbia | Amistoso FIFA

De acuerdo con sitios especializados de análisis, las probabilidades de resultado son:

Triunfo de México: 72%

Empate: 14%

Triunfo de Serbia: 8%

Análisis del México vs Serbia | Amistoso FIFA

Luego de un 2025 complicado, donde la Selección Mexicana no derrotó a ninguno de los equipos mundialistas a lo que enfrentó, el 2026 parece ser más optimista. El cuadro nacional logró empates ante equipos fuertes como Portugal y Bélgica, así como victorias contra Ghana y Australia en sus duelos más recientes.

La revelación reciente de la lista oficial de 26 jugadores confirmó el compromiso que tiene Javier Aguirre con su esquema de 4-3-3 y a los jugadores que tiene en alta estima a pesar de no haber jugado tantos minutos en la temporada. Julián Quiñones, quien ha sido uno de los mejores goleadores de la temporada a nivel internacional, se estará desempeñando principalmente por el sector izquierdo para dejar a Raúl Alonso Jiménez en el centro del ataque.

A pesar de las críticas, Aguirre ha logrado consolidar la parte defensiva del equipo mexicano, recibiendo únicamente tres goles en sus últimos nueve partidos disputados. El estratega mexicano usa una línea de cuatro con un contención clavado que cumple también funciones defensivas, puesto que suele ser ocupado por Érik Lira o por Edson Álvarez.

Por su parte, Serbia llega en papel de sparring ya que no tendrá participación en el Mundial 2026. El cuadro europeo se quedó a un punto del repechaje, lugar que perdió contra Albania en la jornada final. Sin embargo, cuentan en la dirección técnica con Veljko Paunovic, quien conoce el futbol mexicano tras su paso por Chivas y Tigres y que podría hacer uso de su experiencia para plantear una estrategia ganadora.

Posibles alineaciones del México vs Serbia | Amistoso FIFA

México: Guillermo Ochoa, Mateo Chávez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erick Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Serbia: Stankovic, Nedeljkovic, Erakovic, Pavlovic, Avdic, Petrovic, Stankovic, Zivkovic,Kostov, Birmancevic, Milosevic.