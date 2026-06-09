FIFA ahora le quita sus boletos a la Federación de Irán para el Mundial 2026

Afición de Irán Múltiples aficionados ya contaban con viaje y hospedaje para poder asistir a los partidos de fase de grupos.

La Copa del Mundo de la FIFA está a punto de comenzar, pero los conflictos extra cancha continúan y la Selección de Irán nuevamente es una de las afectadas. Los directivos del conjunto asiático denunciaron este martes 9 de junio que el máximo organismo rector de este deporte les revocó los boletos que estaban vendiendo a sus aficionados para sus partidos de fase de grupos. Ahora, acusan a Gianni Infantino de ir en contra de los principios de imparcialidad y neutralidad e inclinarse políticamente a favor de los Estados Unidos debido al conflicto bélico vigente entre ambas naciones.

Irán acusa a la FIFA de quitarles los boletos para partidos de fase de grupos

Por medio de un comunicado, la Federación de Fútbol de Irán acusó a la FIFA de cancelar los boletos otorgados para que los aficionados de este país pudieran acudir a partidos de la fase de grupos, varios de los cuales ya estaban vendidos y que afectan directamente a quienes ya contaban con boletos de avión y hospedajes pagados para los juegos que se realizarán en Estados Unidos.

“Privar a los aficionados iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes. Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo.”

Como parte del reglamento, la FIFA otorga a cada federación clasificada al torneo el derecho a disponer del 8% de las entradas para sus juegos durante la fase de grupos para que puedan venderlos a sus aficionados.

La Selección de Irán y sus dificultades en esta Copa del Mundo

El silbatazo inicial todavía no ocurre, pero el equipo de Irán pareciera tener ya el marcador en contra desde hace algunos meses. Desde que comenzó el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, el equipo ha sufrido diferentes afectaciones extra cancha como cambiar su sede de entrenamientos a Tijuana y el negado de visas a integrantes de su cuerpo técnico.

La FIFA ha informado que el equipo sólo podrá permanecer en los Estados Unidos durante sus partidos, por lo que tendrá que viajar de regreso a Tijuana en cuanto terminen sus encuentros de fase de grupos y mientras permanezca participando en el torneo.