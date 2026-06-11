Omar Artan, árbtitro vetado por EU para el Mundial 2026 pitará la Súper Copa de Europa

¿Árbitro terrorista? A Omar Artan se le negó la entra a Estados Unidos para el Mundial 2026. (EFE)

Omar Artan, árbitro somalí que hubiera sido el primero de su país en oficiar la Copa del Mundo, fue rechazado de participar en el Mundial. Estados Unidos lo acusó de terrorismo y le negó la entrada al país.

¿Quién es Omar Artan, árbitro expulsado de participar en el Mundial?

En medio de las múltiples polémicas que rodean a Estados Unidos este Mundial, una de las más sonadas es que se le negó la entrada al evento a uno de los árbitros principales.

Omar Abdulkadir Artan es un árbitro de 34 años con una trayectoria destacada. Recientemente, ofició parte de las finales de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Recibió el premio a mejor árbitro de la liga africana en 2025. Por sus méritos, FIFA lo seleccionó para formar parte del grupo compuesto por 52 oficiales que participarán como árbitros de la justa futbolística que comienza el día de hoy.

Pocos días después de que se le negara la entrada a los Estados Unidos para Copa Mundial 2026, se le seleccionó para arbitrar la Supercopa de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que verá al campeón de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain, y el de la Liga Europea, Aston Villa FC, enfrentarse por el trofeo el 12 de agosto de este año. De acuerdo a la propia UEFA, el joven árbitro se ha establecido como uno de los mejores en la cancha.

¿Por qué se le prohibió a Omar Artan estar en Mundial 2026?

El árbitro no pudo participar en el torneo a pesar de ser seleccionado por la FIFA debido a que Estado Unidos le negó la entrada al país. Fue interrogado durante varias horas en el aeropuerto de Miami. Se le mantuvo encerrado en una celda y, cuando al fin fue liberado, se le puso en un avión con destino a Estambul, Turquía. Andrew Giuliani, quien lleva el control del Mundial en Estados Unidos, no dio detalles de por qué se negaba la entrada de Arton pero dijo que era la mejor decisión para la seguridad del país. Según descurbrió CNN más tarde, el rechazo se debió a presuntas conexiones con grupos terroristas.

«Estoy muy decepcionado», dijo Arton a New York Times. «Soy un simple árbitro que intenta vivir su sueño —el más grande de mi vida, que es venir a la Copa del Mundo».

Debido a que el campamento de entrenamiento para árbitros de encuentra en Florida, no era posible que el somalí oficiara únicamente partidos en Canadá y México.

Somalia se encuentra entre los países vetados de viajar legalmente a los Estados Unidos desde junio del año pasado y el país norteamericano le recomienda a sus ciudadanos no viajar ahí por ningún motivo debido a violencia y terrorismo en el país africano.

Este miércoles 10 de junio, Artan fue recibido de vuelta en Mogadishu, Somalia entre ovaciones de sus paisanos.