México vs Sudáfrica: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido inaugural del Mundial 2026

México vs Sudáfrica La Selección Mexicana tendrá la localía a su favor después de un largo proceso de preparación para este enfrentamiento.

Finalmente llegó el día de iniciar la Copa del Mundo número 23 en la historia de la FIFA. México será sede por tercera ocasión en su historia y la Selección Nacional disputará el partido inaugural ante Sudáfrica. El proceso de el ‘Tricolor ‘estuvo marcado por el cambio de entrenadores y resultados cuestionables. Ahora, toda la afición mexicana está esperando un resultado favorable para iniciar con el pie derecho y soñar con un torneo histórico. Su rival será Sudáfrica, justo como hace 16 años en Johannesburgo. Los ‘Bafana Bafana’ están de regreso al máximo torneo de selecciones y su objetivo será un campanazo histórico en la cancha del Estadio Azteca.

La Copa del Mundo tendrá un primer día con doble actividad con los cuatro equipos del Grupo A teniendo actividad. Después del México vs Sudáfrica, serán Corea del Sur y República Checa quienes disputarán su partido en la cancha del Estadio Akron. Este sector es visto como uno de los más parejos por parte de especialistas y expertos, por lo que el resultado inicial será crucial para todas las selecciones. Aunque el margen de error puede ser mayor debido al nuevo formato, donde avanzarán algunos terceros lugares, iniciar con una victoria incrementa a más del 50% las posibilidades de llegar a la fase de eliminación directa.

Pronóstico del México vs Sudáfrica | Mundial 2026, Jornada 1

Triunfo de México: 71.43%

Empate: 23.26%

Triunfo de Sudáfrica: 12.90%

Análisis del México vs Sudáfrica | Mundial 2026, Jornada 1

Se acabaron los momentos de ensayo y experimentos. El equipo mexicano tuvo una de las preparaciones más extensas que cualquier equipo mundialista. Desde el mes de mayo, Javier Aguirre ha estado preparando el 11 inicial del día de hoy. ‘El Vasco’ ha trabajado claramente con el 4-3-3 y ajustando su convocatoria a este esquema y priorizando la parte ofensiva con cinco centro delanteros en el llamado definitivo.

El equipo mexicano ha optado por un un futbol de tenencia en e medio campo y de un ataque por las bandas, confiando en la conexión de los volantes con los extremos como Julián Quiñones y Roberto Alvarado. En el sector defensivo, México se desempeña con una línea de cuatro al fondo y un contención clavado que suele fungir como tercer central cuando los laterales se incorporan al ataque, papel que suele cumplir Érick Lira.

Por su parte, el cuadro sudafricano tiene un esquema más equilibrado de 4-2-3-1, priorizando el orden con dos mediocampistas de carácter defensivo y mediocampistas laterales ayudando en labores de recuperación, dejando prácticamente sólo a dos elementos a cargo de la tarea defensiva. Los ‘Bafana Bafana’ destacaron durante su proceso clasificatorio debido a su equilibrio de juego que les permitió imponerse a rivales como Nigeria y lograr el boleto directo.

Con México jugando como local, se espera que el ‘Tricolor’ sea quien tome la iniciativa del partido, particularmente durante los primeros minutos. Una de las claves principales será tomar la ventaja durante los primeros 45 minutos. De lo contrario, Sudáfrica podría ponerse en una situación favorable de atacar al contragolpe y atacar la zona lateral de la defensa, que ha sido uno de los puntos débiles del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Posibles alineaciones del México vs Sudáfrica | Mundial 2026, Jornada 1

México: Guillermo Ochoa, Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Érick Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérres, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Jayden Adams, Teboho Mokoena,Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi, Lyle Foster.