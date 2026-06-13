¿'Checo’ Pérez asistirá al partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur?

Checo Pérez Sergio 'Checo' Pérez ha sufrido en su primer año con Cadillac. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una mala jornada en el GP de Barcelona-Cataluña, a pesar de no estar en la Q2, el mexicano confía en remontar posiciones, pero el estar concentrado en la carrera y en el equipo Cadillac no le permitirá tener otros compromisos como el ir a ver al Tri en un partido.

¿’Checo’ Pérez apoyará a la Selección Mexicana ante Corea del Sur?

La Selección Mexicana jugará ante Corea del Sur en su siguiente partido, el 18 de junio a las 18:00 horas será su compromiso, pero ‘Checo’ al parecer no podrá asistir al partido.

Todos los fans de F1 saben que el futbol es una de las pasiones de ‘Checo’ y el apoyar a la Selección Mexicana es parte de su día a día, pero será complicado que llegué a México esta semana para apoyar al Tri ante los Coreanos.

De esta forma, el piloto de Cadillac confirmó que no estará en el partido ante Corea del Sur, que se disputará en México y esto se debe a su total compromiso que tiene con su escudería.

“No (podré ir). Ahora tengo un compromiso con el equipo, así que parece que no podré lograrlo”, comentó el jalisciense.

¿En que posición saldrá ‘Checo’ Pérez en el GP de Barcelona?

Esta decisión también se debe a que se prepara para el Gran Premio de Austria, una carrera donde es complicado manejar y el mexicano lo tiene en la mira.

En Barcelona, ‘Checo’ Pérez estuvo a bordo del MAC-26, pero aún está lejos para competir con las demás escuderías, pero espera que con las mejoras de media temporada el automóvil de Cadillac responda mejor a las pistas.

Por último, ‘Checo’ saldrá desde la posición 19 en el Gran Premio de Barcelona, por lo que tiene un día complicado el día de mañana en busca de sumar puntos.